VIDEO: Dinamarca madrugó a Croacia con la primera anotación y estos respondieron de inmediato

No corría si quiera un minuto de juego cuando en un saque de banda profundo que llegó al área, Dinamarca abrió el marcador en medio de un enredo. La anotación desató la locura de los daneses con el 1-0 de Mathias Jorgensen y se metían temporalmente a los cuartos de final de Rusia 2018.

Sin embargo, la felicidad les duró poco a los de Dinamarca ya que dos minutos después Mario Mandzukic igualó las cosas para poner las cosas en su lugar y recordándoles que ellos eran los favoritos en esta llave de octavos.

