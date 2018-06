Un OSO celebra la victoria de Rusia tocando una vuvuzela en las calles de Moscú

Aunque el lobo Zabivaka es la mascota oficial del Mundial de Rusia 2018, a horas de haber comenzado la justa ya le apareció un contrincante.

Tras la victoria de 5-0 de la escuadra local sobre Arabia Saudita, en las calles de Moscú fue captado en video un inmenso oso.

El mamífero domesticado iba a bordo de un automóvil Jeep que se dirigía sobre una calle en Moscú y estaba tocando una vuvuzela -el peculiar instrumento que se hizo famoso en Sudáfrica 2010- ante la mirada incrédula de varios espectadores.

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo