Sigue EN VIVO Rusia vs Arabia Saudita en el partido inaugural del Mundial desde el estadio Luzhniki de Moscú

¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡COMIENZA EL MUNDIAL! GRACIAS FUTBOL!

Ya casi empieza el futbol.

El “saludo de Robbie”.

La fiesta se disfruta en la cancha con Robbie Williams.

Los jugadores mexicanos ya están listos viendo el juego inaugural.

Hoy no es un día cualquiera...



Inició la Inauguración de #Rusia2018 y obvio no podíamos perdérnosla. #NadaNosDetiene pic.twitter.com/E3MnKfkWUe — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 14, 2018

La Copa Mundial se encuentra en buenas manos, en las del legendario Iker Casillas.

Reunited with the #WorldCup trophy



Thanks, @IkerCasillas, we always knew you had safe hands pic.twitter.com/7PJGXitCvT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2018

¡Por fin se acabó la espera! Finalmente inicia una nueva historia en el estadio Luzhniki de Moscú, sede de la gran final de Rusia 2018. El equipo local enfrenta a su similar de Arabia Saudita ante su hinchada en una zona donde los favoritos son Uruguay y Egipto.

Así alinean los equipos:

