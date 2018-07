Fotógrafo salvadoreño es atropellado y besado en celebración de Croacia

En la euforia de la celebración de gol que le dio a Croacia pase a la final de Rusia 2018, un fotógrafo también pudo compartir los reflectores.

Cuando los croatas se fueron a una esquina de la cancha para celebrar el tanto de Mario Mandzukic, en el impulso del momento cayeron como avalancha sobre el salvadoreño Yuri Cortez mientras cumplía con su labor.

Mientras era atropellado por el júbilo de una inminente calificación histórica, el fotógrafo de la AFP no quitó el dedo de su cámara y logró capturar el momento desde su perspectiva.

This is what it looks like when you get mobbed by celebrating Croatian players #WorldCup

@YuriYurisky pic.twitter.com/5WWgrNgXXQ