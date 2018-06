Mundial de Rusia 2018: Argentina vs. Islandia, sigue EN VIVO aquí

70’-Éver Banega manda un disparo a las manos de Halldorsson

63’-MARCAN penal a favor de Argentina debido a una falta dentro del área, Messi falla el disparo gracias a una gran atajada de Halldorsson

Messi's penalty is SAVED!



Halldorsson comes up big to keep Iceland level with 25 minutes left. pic.twitter.com/OpLTEgyoRA — FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 de junio de 2018

57’-Islandia se defiende con un bloque de hasta 10 hombres, Argentina apella a los destellos individuales

52’-Argentina presiona más buscando la ventaja, pero todavía no ha producido una oportunidad clara en esta parte

Empieza la segunda mitad

Estadísticas Argentina-Islandia- Tiros: 11-8. Tiros a Gol: 4-2, Faltas: 3-9, Corners: 6-0, Atajadas: 1-3

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO

45’-Ragnar Sigurdsson cierra la primera mitad con dos disparos, uno fue desviado por el portero Willie Caballero

44’-Pese a que ambos muestran intención, el partido ha caído en un bache

35’-Argentina controla completamente el paso del cotejo, tiene 81% de la posesión del balón

23’-GOOOOOL de Islandia, Alfred Finnbogason expone a la cuestionable defensa de Argentina y empareja las cosas para marcar el primer gol de los vikingos en la historia de los mundiales, 1-1

Finnbogason scores Iceland's first-ever FIFA World Cup goal! pic.twitter.com/gnO14Ciu8n — FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 de junio de 2018

19’-GOOOOOL de Argentina, Sergio Arguero recibe un balón dentro del área, se da la vuelta y con un potente disparo de izquierda mete el balón, 1-0 Argentina

El Kun!



Sergio Aguero creates something out of nothing to put Argentina ahead 1-0. pic.twitter.com/ZSYWIrMBm6 — FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 de junio de 2018

17’-El primer disparo de Messi es rechazado por el portero de Hannes Halldorsson

9’-Islandia estuvo muy cerca de ABRIR el marcador con la primera opurtunidad clara del juego, se salvó Argentina

Iceland was SO close to getting the opener against Argentina! pic.twitter.com/CaSK4QXpyK — FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 de junio de 2018

Empieza el partido

Alineaciones

El color previo a Argentina vs Islandia en el Otkrtitie Arena de Moscú