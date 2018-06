Landon Donovan se defiende ante las críticas por apoyar a México en anuncios publicitarios

A Landon Donovan se le recuerda como uno de los verdugos más odiados por la selección de México, pues entre las tantas cosas que logró ante el combinado azteca, él fue clave para que el Tri no pudiera avanzar de octavos en el Mundial del 2002 al conseguir una de las anotaciones.

Ahora que Estados Unidos no clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018, quien es considerado el mejor jugador estadounidense de la historia, aprovechó para unirse a una campaña en la que buscaba apoyar a México en su aventura por Rusia 2018 y romper “la maldición del quinto partido”.

The tournament is here! USA fans, our team may not be in Russia, but our neighbors to the south are. So join me and their proud #sponsor @WellsFargo to cheer on our other team, Mexico @miseleccionmxEN. ¡Vamos México! pic.twitter.com/YIifLGCT0D