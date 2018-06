Landon Donovan es REPROBADO por excompañeros tras aparecer en campaña publicitaria apoyando al Tri

Durante sus 14 años como seleccionado nacional de los Estados Unidos, Landon Donovan fue el enemigo número uno del Tri.

El ‘Capitán América’ fue el artífice de algunas de las derrotas más dolorosas en la historia de la selección mexicana como el partido de octavos de final en el Mundial de Corea/Japón 2002. Y ante los micrófonos, nunca desperdiciaba una oportunidad para expresar su odio deportivo hacia el combinado azteca.

Sin embargo, ya en el retiro Donova, quien se crio en el Sur de California alrededor de la cultura mexicana, ofreció disculpas a la afición mexicana por haberse comportado como un villano.

“Cuando empecé no estaba consciente de la magnitud de la rivalidad y de lo que le significaba a la gente mexicana”, le dijo Landon al Los Angeles Times hace un año. “Abrí mucho la boca y dije muchas cosas estúpidas. Me arrepiento de eso”.

Y para este Mundial con Estados Unidos viendo el torneo desde casa, parece que Donovan ya ha dejado la rivalidad con México completamente en el pasado.

Este sábado la entidad financiera estadounidense Wells Fargo, la cual patrocina a la selección mexicana, presentó su nueva campaña publicitaria para Rusia 2018.

En ella aparece el actual jugador del León de la liga mexicana declarándose como fanático del Tri para esta justa mundialista.

En su cuenta de Twitter la leyenda del equipo de las barras y las estrellas publicó un anuncio donde aparece con una bufanda que lee “Mi otro equipo es México” e invita a sus compatriotas a respaldar a la selección mexicana.

The tournament is here! USA fans, our team may not be in Russia, but our neighbors to the south are. So join me and their proud #sponsor @WellsFargo to cheer on our other team, Mexico @miseleccionmxEN. ¡Vamos México! pic.twitter.com/YIifLGCT0D — Landon Donovan (@landondonovan) 16 de junio de 2018

“¡El torneo ha llegado! Aficionados de Estados Unidos, nuestro equipo puede no estar en Rusia, pero nuestros vecinos sí lo están. Entonces únanse a mi y su orgulloso patrocinador para alentar a nuestro otro equipo, México. ¡Vamos México!”, lee el mensaje acompañante.

Como era de esperar a los seguidores de EE.UU. no les pareció que su máximo ídolo estuviera apoyando al odiado enemigo. Muchos lo catalogaron como un “vendido”.

A esta desaprobación también se unieron algunos excompañeros de Landon con la selección.

“¿En serio?”, le preguntó Carlos Bocanegra.

Donovan le respondió con un sorpresivo mensaje de tono personal y político.

You grew up in SoCal and owe much of your soccer skill to playing with Mexicans. Your father is of Mexican descent. Look around our country, are you happy with how we are treating Mexicans? Open your mind, stand for something & remember where you came from https://t.co/1oOD3asfDk — Landon Donovan (@landondonovan) 16 de junio de 2018

“Tú creciste en el Sur de California y mucho de tu talento se debe a que jugaste con mexicanos. Tu padre es de origen mexicano”, dice. “Mira alrededor del país, ¿estas feliz de cómo estamos tratando a los mexicanos? Abre tu mente, representa algo y se orgulloso de dónde vienes”.

Otro mexicoamericano, Herculez Gómez, se unió a la conversación criticando a Donovan por sugerir que Bocanegra no estaba orgulloso de sus raíces.

“Este es un argumento es increíblemente espantoso. Cómo te pones a cuestionar la lealtad de alguien con su cultura o herencia debido a que te cuestionó por haber aceptado dinero para ‘alentar’ a tu rival deportivo”, exclama el exjugador del actual campeón de la Liga MX, Santos Laguna “Puedes odiar al Tri, pero esto no significa que tienes algo en contra de los mexicanos".