La foto de Messi previo al partido contra Croacia que se ha vuelto viral… ¿en qué pensaba?

Momentos antes y durante la ceremonia de protocolo del crucial juego entre entre Argentina y Croacia, el astro Lionel Messi fue captado sobando su frente, acto que mucha gente en las redes lo toman como un gesto de preocupación.

Argentina empató su primer juego ante Islandia y se veía obligada vencer a Croacia para acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

The look of a man who is trying to work out why the hell Paulo Dybala and Angel Di Maria are on the bench. #ARGCRO #ARG #WorldCup pic.twitter.com/tEuSQSsmU2