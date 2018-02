Torrado opina de Rafa, el trío angelino de Gio, Jona y Vela, además de los ‘cortados’ para el Mundial

#GerardoTorrado dijo haber visto bien a #GioYJona #DosSantos la última vez que los vio jugar. #Torrado estuvo en #BeverlyHills en la conferencia de prensa que se desarrolló para anunciar los juegos del #Tri en #EEUU. #MexTour #futbol #soccer

A post shared by Hoy Deportes (@hoydeportesla) on Feb 22, 2018 at 3:22pm PST