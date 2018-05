Son figuras en sus equipos pero por diversas razones fueron excluidos del Mundial

A menos de un mes del torneo de futbol más importante del mundo, varias selecciones presentaron esta semana listas preliminares y finales para el Mundial de Rusia 2018.

Aunque en muchas ocasiones las decisiones de los entrenadores nacionales causan polémica al excluir a jugadores, en especial cuando son de renombre, en otras son los futbolistas que por sus lesiones o cualquier otra razón tienen que ser descartados.

Aquí les tenemos algunas de las decisiones controversiales que no irán al Mundial:

Alemania

Mario Gotze: Una rara condición metabólica llamada miopatía a inicios del 2017, causó que el jugador subiera de peso y tuviera fatiga recurrente. Su juego se vio afectado y Joachim Low tuvo que dejarlo fuera.

Sandro Wagner: Un jugador que estaba en la lista de todos por su gran labor en el Bayern de Munich y además que fue llamado en varias ocasiones por Low. El técnico no dio razón clara por la que no incluyó al delantero de 30 años.

Argentina

Ángel Correa: Es uno de los más importantes en el esquema de Diego Simeone con el Atlético de Madrid. Puede anotar, desequilibrar por velocidad y buena gambeta.

Walter Kannemann: Pieza defensiva muy importante con el Gremio de Brasil, campeón de América. A sus 27 años está en el mejor momento de su carrera.

Ezequiel Lavezzi: Tuvo un excelente primer tiempo ante Alemania en la final del 2014, luego se le cambió por el Kun Agüero y se notó la diferencia. Lavezzi es amigo de Lionel Messi y eso hubiera ayudado a la integración grupal. ¿Jugar en China le terminó costando ir al Mundial?

Matías Kranevitter: El apellido del defensa central fue tendencia en Twitter, pues muchos no entienden como este “correcaminos” no fue llamado.

Brasil

Dani Alves: La lesión de ligamentos de la rodilla sufrida en el partido del Paris Saint-Germain en la final de la Copa de Francia, lo dejó sin posibilidades de jugar la Copa del Mundo.

Rafinha: Una entrevista a un medio de comunicación lo pudo haber sentenciado. Rafinha había estipulado que si el “staff” del entrenador nacional estaba haciendo su trabajo, se hubiera dado cuenta de su desempeño en el Bayern Múnich.

David Luiz: Las lesiones no permitieron a Luiz volver a su nivel con el Chelsea y solo jugó 17 partidos esta temporada. Al entrenador no le quedó de otra que excluirlo.

Colombia

Pablo Armero: Tras anotar primer gol de Colombia de regreso a un Mundial contra Grecia, su baile y alegría le dio la vuelta al mundo. Sin embargo, su bajo rendimiento hizo que José Néstor Pékerman volteara la mirada a otro lado.

Jeison Murillo: Jugó en ocho partido de eliminatorias entre el 2015 y 2016. El defensa del Valencia, de España, fue visto como el reemplazo del legendario Mario Alberto Yepes.

Costa Rica

José Andrés Salvatierra: Hace unas semanas sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha y un daño en el menisco externo en un partido del campeonato local. Su proceso de recuperación podría ser de hasta ocho meses.

Francia

Karim Benzema: Supuestamente chantajeó a su compañero de selección Mathieu Valbuena, por un video de contenido sexual. Esto pudo haber sido por qué Didier Deschamps no lo tomó en cuenta.

Inglaterra

Joe Hart: El técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, avisó con anticipación que no lo consideraría por su bajo rendimiento. El portero tuvo 75 apariciones con la selección.

México

Rodolfo Pizarro: Juan Carlos Osorio explicó que “en su posición de mediapunta compite directamente con Marco Fabián, Carlos Vela y Giovani dos Santos”. Con un Gio de bajo rendimiento y un Fabián apenas tomando vuelo después de su lesión, Pizarro tenía serias opciones para acompañar a Vela.

Paul Aguilar: Titular indiscutible en Brasil 2014, en donde participó en todos los encuentros. Aguilar no mantuvo su mejor nivel con las Águilas del América y Osorio notó la diferencia.

Jonathan González: Mucho se dijo a principio de año cuando decidió formar parte del Tri en lugar de Estados Unidos, pero las recurrentes lesiones lo dejaron fuera. A final de cuenta se quedó sin uno, ni el otro.

José Juan Vázquez: Ser bicampeón con León, conseguir un doblete con Chivas y estar en la final del futbol mexicano con Santos, no le pareció suficiente a Osorio.

Alan Pulido: No fue constante en la era del colombiano, a pesar de que fue fundamental para el campeonato local y la Concachampions con Chivas.

Nigeria

Vincent Enyeama: La pesadilla de Messi en Sudáfrica 2010, aunque Argentina se impuso 1-0 en fase de grupos, le tapó todo a la ‘Pulga’. En Brasil 2014, Messi se tomaría revancha anotándole dos. El técnico alemán Gernot Rohr lo dejó fuera para Rusia, lo que significa que no habrá un tercer episodio entre el crack argentino y el nigeriano.

Panamá

Luis Mejía: Considerado por los expertos como el sucesor del titular Jaime Penedo. Juega para el Nacional de Uruguay, donde ha sido elogiado por su labor bajo los tres palos.

Perú

Paolo Guerrero: Tras un positivo de dopaje después del partido entre Perú y Argentina, en octubre de 2017, fue castigado por un año. La FIFA rebajó la sanción a seis meses permitiéndole ir al Mundial. El delantero quiso limpiar su nombre y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio un castigo más severo de 14 meses sacándolo nuevamente de la justa mundialista.

Claudio Pizarro: El ‘Bombardero de los Andes’ no fue considerado por Ricardo Gareca a pesar de que se le veía como el reemplazo de Guerrero. El técnico optó por la juventud sobre el jugador de 39 años.

Rusia

Aleksandr Kokorin: El delantero sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el partido entre su equipo y Leipzig por la Europa League. Aunque podría estar recuperado antes del Mundial, el técnico no lo llamó por el poco tiempo de preparación que tendrá el goleador.

Suecia

Zlatan Ibrahimovic: El delantero del Galaxy de Los Ángeles especuló con la posibilidad de aceptar la convocatoria para Rusia. Sin embargo, el técnico Janne Andersson cerró la puerta y dijo que “definitivamente no está incluido en la lista”.

Zlatan says he will compete in the world cup, only God knows how, but Zlatan is the god.. You should check this commercial out https://t.co/2CKu73gsof