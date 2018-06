Hay MUCHO parecido entre el Tri de Corea/Japón 2002 y el de Rusia 2018

El Tri ganó 1-0 en su debut, 2-1 en su segundo partido y aun así tuvo que rifarse el pase a octavos de final hasta el tercer duelo.

Un jugador anotó de penal y dedicó el gol a su abuela recién fallecida.

No, no se trata del Tricolor que compite en Rusia sino del que jugó el Mundial de 2002 y con el que parece haber una vida paralela.

Protagonista de aquella competencia fue Jared Borgetti, el del memorable gol frente a Italia y quien era el máximo goleador de la Selección Mexicana antes que Javier Hernández lo rebasara. Esa Selección consiguió 7 puntos, la marca que la actual intentará rebasar este miércoles contra Suecia en la Arena Ekaterimburgo.

"Lo mejor que hubiera pasado es que hubiera empatado o perdido Alemania, pero creo que el técnico entiende que el plan le cambió. Los jugadores hoy más que nunca los vemos muy concentrados y serenos, sabiendo que han hecho dos muy buenos partidos que les ayuda muchísimo para manejar la situación como ellos quieran.

"No me pasa por la mente creer que ellos se puedan relajar y dejar ir esa oportunidad que estoy seguro que más adelante se lamentarían si no lo aprovechan", dijo Borgetti.

En 2002, México venció 1-0 a Croacia y 2-1 a Ecuador; ahora doblegó 1-0 a Alemania y 2-1 a Corea del Sur. Ambas competencias tienen en común al capitán Rafael Márquez.

En aquel duelo contra los croatas, Cuauhtémoc Blanco anotó de penal el gol del triunfo y lo dedicó a su abuela Cuca, recién fallecida. El pasado sábado frente a los coreanos fue Carlos Vela el que hizo lo propio desde los 11 pasos en honor a "Banchito", su abuelo y quien falleció el 17 de junio.

Los dos jugadores más brillantes con la pelota en los pies lanzando sendas dedicatorias.

Y hoy Borgetti ve a un Tricolor decidido a aprovechar un escenario mejor de lo esperado.

"Hoy creo que los números están a favor de México y en las manos de México.

"Se pensaba llegar entendiendo que ibas a necesitar algo más porque las sumas te daban tres o cuatro puntos y hoy se tienen seis, así que con un empate estás dentro y dependiendo sólo de ti, creo que México está en el mejor panorama que pudiera estar", expresó.

Muchas coincidencias

COREA-JAPÓN 2002

- Rafael Márquez formaba parte del equipo.

- México venció 1-0 a Croacia en el primer partido.

- El Tri derrotó 2-1 a Ecuador en el segundo encuentro.

- Cuauhtémoc anotó de penal ante los croatas y le dedicó el gol a su abuela 'Cuca', que recién había fallecido.

- A pesar de sumar seis puntos y llegar al tercer partido como líder del grupo, no había asegurado su boleto a Octavos.

- México empató 1-1 contra Italia en el tercer partido y clasificó como primer lugar de su grupo, con 7 unidades,

En Rusia 2018

- Rafa sigue en el Tri, con el que juega su quinto Mundial.

- México derrotó 1-0 a Alemania en su primer partido.

- El Tri derrotó 2-1 a Corea en el segundo encuentro.

- Carlos Vela anotó de penal ante Corea y dedicó el tanto a 'Panchito', su abuelo recién fallecido.

- Llega como líder del grupo, con seis puntos, pero sin el boleto a Octavos en la mano.

- México necesita un punto ante Suecia, en el último partido de la Fase de Grupos, para amarrar el liderato de su grupo.