Rafa Márquez: estoy listo para el llamado a Rusia 2018

El defensa central del Atlas y de la selección de México, Rafael Márquez, dijo que espera ser uno de los llamados que viajarán con el Tri a Rusia 2018. Sin embargo, no sabe por qué no lo han considerado para los partidos de preparación fuera de Estados Unidos.

“Ellos [la federación] sabrán los motivos por los que quizá no me han llamado”, dijo el defensa. “Es en los partidos de Estados Unidos donde no he podido estar por obvias razones de mi problema. Tengo el trabajo que implementaron el cuerpo técnico de la selección y he tenido alguna charla con el profesor [Juan Carlos] Osorio; seguimos en la sintonía de estar en forma física para ser considerado”.

Rafa aseguró estar bien físicamente y que sigue trabajando para mantenerse al tope para cuando sea requerido. Con respecto a su problema legal, Márquez señaló que todo sigue y que sus abogados se están haciendo a cargo, por lo que descartó que el no ser convocado a los amistosos se debe a un posible bloqueo de las marcas que patrocinan al tricolor.

“Si tuviera un problema legal ni siquiera jugaría en Atlas”, dijo. “Tenemos marcas globales con las que no hay problema, esto aplica para selección también. Ya tomarán decisiones en lo administrativo y lo más importante, en la parte deportiva que tomará Osorio. Estoy tranquilo, es algo que sí pasa, bien; si no, tengo una carrera digna para retirarme con la alegría y orgullo con todo lo que he podido hacer y he ganado”.