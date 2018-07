Pogba de Francia dio intenso discurso antes de enfrentar a Argentina, “a Messi me lo paso por los…”

Con apenas 25 años edad, Paul Pogba sin duda fue uno de líderes que guío a Francia hacia la conquista de su segundo Mundial en Rusia 2018.

Un video que salió a luz este miércoles muestra al mediocampista dando un intensa y apasionado arenga para impulsar a sus compañeros previo al duelo de octavos del final ante Argentina y Lionel Messi, quien es considerado el mejor jugador del mundo.

"Quiero ver guerreros en la cancha hoy. No quiero volver a casa, no voy a volver a casa. Vamos a volver al hotel, vamos a seguir comiendo estos fideos de mie..., no volveremos a casa. Vamos a ser felices, vamos a festejar esta noche”, exclamó Pogba. “Hoy dejamos todo en la cancha. Hoy somos guerreros, somos soldados. Vamos a matar a estos argentinos. Que sea Messi o cualquiera, me los paso por los coj… Estamos acá para ganar la Copa del Mundo”.

El combinado galo terminó venciendo a la albiceleste 4-3.