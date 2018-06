VIDEO: Cae el primer gol de Perú en un Mundial tras 36 años de espera

Perú tardó en anotar un tanto en este Mundial. De hecho les costó muy caro pues fueron eliminados de la Copa del Mundo tras el segundo partido al no poder convertir un penal en el primer encuentro ante Dinamarca y luego se fueron en blanco en la derrota por la mínima diferencia ante Francia.

FINALLY! Peru scores its first FIFA #WorldCup goal since 1982. pic.twitter.com/r8hPveDnMX