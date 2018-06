Neymar aún no está al 100%, pero será titular ante Suiza en el debut de Brasil

Un Neymar al 90% aún puede marcar diferencias en un partido. Así lo entiende el seleccionador brasileño Tite, y prácticamente todo el mundo concordará con él.

El astro del Paris Saint-Germain no se encuentra recuperado al 100% de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en febrero y que lo mantuvo ausente de las canchas durante tres meses, reconoció el estratega brasileño el sábado en conferencia de prensa. Sin embargo, Tite contempla a Neymar como titular para el primer partido del Mundial ante Suiza.

“Neymar aún no está al 100%. Pero es un privilegiado físicamente”, dijo Tite. “Su velocidad es impresionante y no la ha perdido... no está a plenitud... Pero está lo suficientemente bien para jugar bien”, destacó.

El atacante reapareció a principios de mes con un gol ante Croacia, después de ingresar como suplente. Pocos días después tuvo su primera titularidad en tres meses y volvió a marcar en la victoria por 3-0 sobre Austria en el último duelo de preparación antes de la llegada a Rusia.

Neymar es uno de solo siete jugadores que estuvieron con la Verdeamarela en Brasil 2014, y se constituye como la principal opción en el ataque donde compartirá la responsabilidad con el joven de 21 años Gabriel Jesús.

Para el primer encuentro del Grupo E este domingo, el estratega brasileño únicamente descartó a Fred, luego de que el nuevo mediocampista del Manchester United resultara lesionado del tobillo durante un entrenamiento a principios del mes.