Maradona: 'Yo soy hincha de México desde ya' (Video)

El ex astro del futbol, Diego Armando Maradona, revisó la labor que tuvieron las selecciones latinoamericanas hasta el momento en la Copa del Mundo y exaltó la labor del equipo mexicano, declarándose "hincha" del Tri.

"Yo soy hincha (de México) desde ya, porque fue el gran animador de esta primera ronda", afirmó Diego.

"México demostró que puede ganarle tranquilamente a Suecia, que está en condiciones", dijo Maradona en su programa 'De la Mano del 10', transmitido por Telesur.

Antes del Mundial, Maradona arremetió contra la designación de México (junto a Estados Unidos y Canadá) como sede de la Copa del Mundo 2026: "No me gusta que el Mundial 2026 sea en Norteamérica. No hay pasión".

Diego se proclamó con Argentina monarca en el Mundial México 1986.

Para el legendario ex jugador y ex seleccionador de Argentina, los mexicanos demostraron ante Corea del Sur que no fue casual su victoria de la primera jornada del Grupo F ante Alemania (0-1), pues "en lugar de meterse atrás, salió con pelotas picantes, de primera o a dos toques y llegaba a posición de gol".

La selección de México, que este miércoles se enfrentará a Suecia en Ekaterimburgo en su tercer partido de la primera fase, lidera su zona con seis puntos, tres más que Alemania y que Suecia, un grupo en el que matemáticamente aún nada está definido.