Con la posibilidad de dejar FUERA a Argentina, ¿le ayudará Brasil a Chile?

Chile está a un paso de clasificarse a su tercer Mundial consecutivo, aunque para conseguir esa meta sin depender de otros tiene que hacer algo que jamás ha logrado en su historia: ganar en Brasil por las eliminatorias mundialistas.

El partido del martes en Sao Paulo por la clausura del maratón sudamericano rumbo a la Copa del Mundo de Rusia da pie a todo tipo de conjeturas, tomando en cuenta que su resultado puede influir en el destino de Argentina, el máximo adversario futbolístico de Brasil.

Una victoria ante un Brasil ya clasificado asegura a los bicampeones de América su participación en el Mundial y de paso elimina una de las posibilidades para que Argentina avance directamente. Un empate coloca a los chilenos al menos en el puesto de repechaje.

"El objetivo primordial es sumar”, resumió el portero y capitán chileno Claudio Bravo. “Tenemos que doblegar a un rival fuerte, que juega en casa y creo que tenemos armas para ello".

Bravo descartó que haya alguna confabulación para perjudicar al equipo de Lionel Messi.

“No pensamos en un pacto de no agredirse”, agregó el jugador del Manchester City. “Brasil es un equipo que presiona y juega bien. Jugarán en su casa también, que es punto a favor para ellos. Pero también estamos nosotros, que mejoramos en el último partido. Nos jugaremos nuestra carrera y trataremos de hacer historia".

Los ganadores de las dos últimas ediciones de la Copa América tendrán dos bajas importantes en el mediocampo. Arturo Vidal, el motor del equipo, está suspendido por acumulación de tarjetas, y Charles Aránguiz no se recuperó a tiempo de una lesión que sufrió con su club Bayer Leverkusen.

"Reconocemos la importancia (de la ausencia de Vidal), pero sabemos que el rendimiento colectivo suplanta cualquier dificultad", dijo el lunes el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi. Agregó que reemplazarán la aportación del volante de Bayern Munich con “esfuerzo colectivo y unión”.

Chile ocupa el tercer puesto en la tabla con 26 puntos, gracias a una victoria agónica 2-1 sobre Ecuador en la penúltima fecha. Esos tres puntos, combinados con otros resultados, catapultaron a la Roja desde el sexto puesto, el mismo lugar donde ahora está la selección argentina.

"Hicimos mucho buenos partidos eliminatoria. Si no hubiésemos hecho bien, no estaríamos en esa situación”, expresó Pizzi. “El rendimiento y los puntos son cosas diferentes."

Brasil encabeza las posiciones con 38 unidades, seguido por Uruguay (28), Chile (26), Colombia (26), Perú (25), Argentina (25) y Paraguay (24), entre el pelotón de equipos que todavía se disputan los tres boletos y medio que restan. Ecuador (20), Bolivia (14) y Venezuela (9) ya están eliminados.

Los cuatro primeros se clasifican al Mundial y el quinto disputará un repechaje contra Nueva Zelanda.

Pizzo afirmó que el historial negativo de Chile en Brasil “no tiene ascendencia”, ya que “cada partido es diferente”.

"No creo que los antecedentes históricos incidan en favor o en contra. Las posibilidades son las mismas", expresó.

Tras hilar nueve victorias desde la llegada del técnico Tite el año pasado, la Verdeamarela sacó el pie del acelerador y empató sus dos últimos encuentros contra Colombia (1-1) y Bolivia (0-0), en los que marcó apenas un gol.

Ahora buscará bajar el telón a la mejor eliminatoria en su historia con un triunfo ante sus hinchas, afirmó el delantero Gabriel Jesús.

“Nos clasificamos al Mundial hace tres partidos, y eso no ha cambiado la seriedad ni el comportamiento de nuestro equipo”, dijo el compañero de Bravo en el City. “Eso no va a cambiar ahora. Brasil siempre juega para ganar, y ahora no será la excepción. Vamos a jugar para ganar, es un partido de local, el último de las eliminatorias, y jugaremos de la misma manera que lo venimos haciendo”.

El partido en el Allianz Parque se disputará desde las 2330 GMT, la misma hora que los otro cuatro encuentros entre Ecuador-Argentina, Perú-Colombia, Uruguay-Bolivia y Paraguay-Venezuela. El árbitro será el ecuatoriano Roddy Zambrano.