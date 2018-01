La periodista de ESPN, Carolina Padrón, seguirá los pasos de la selección de Panamá durante Rusia 2018

Rusia 2018 sería la tercera ocasión que Carolina Padrón cubre un Mundial, lo reportó desde un estudio de televisión en 2010 y por primer vez desde el lugar de los hechos en Brasil 2014.

La Copa del Mundo la espera con una intervención más profunda, con un equipo que algunos ya consideran será la “Cenicienta” del torneo.

“Voy a seguir a la selección de Panamá desde el momento que salen hasta que lleguen allá y finalice su participación”, dijo desde los estudios de ESPN Deportes en México a HOY Deportes la periodista venezolana. “Esto va a ser muy especial porque nunca he estado como reportera en un Mundial y además porque es el primer Mundial de Panamá también, entonces son cosas que lo hacen muy especial”.

Padrón llega a Rusia con las expectativas muy altas pues espera vivirlo a un nivel que jamás había imaginado antes de comenzar su carrera en 2005 cuando viajó a España para hacer una pasantía en Radio Marca.

Ahora, siente que todo es posible en un ámbito que estaba plenamente dominado por hombres.

“Siempre he sido una persona con mucha visualización y algunas cosas no me las esperaba”, dijo Padrón. “Sentía que podía trabajar acá [en ESPN] y algún día lo podía lograr. En otras cosas, como las entrevistas a grandes personajes como Pelé y otros más, que se te van dando y que te sorprenden mucho. Todo está en tu cabeza y hasta dónde quieres llegar. Tienes que definir tus metas para saber el camino que vas a transitar”.

Padrón considera al Mundial como una plataforma tan importante como para los involucrados en el terreno de juego como para los que lo cubren. Al mismo tiempo, aunque no tiene definido a quién apoyará durante el torneo, sí tiene en claro que espera que el ganador sea un país latinoamericano.

“Va ser muy bonito para la zona porque Costa Rica tiene la misión de buscar superar lo que hicieron en Brasil, México, a pesar de las críticas, con la cuestión del quinto partido y Panamá estará con el ‘Bolillo’”, además que “en Sudamérica también, pues con Chile afuera, a ver si Argentina logra levantarse por la manera como cerró la eliminatoria. Brasil, que logró pasar sin problemas al voltear todo en la segunda vuelta”.

Con respecto a si ve a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi celebrando un título en la Copa del Mundo, Padrón ofreció esta perspectiva: “Es complicado porque fíjate que Cristiano ganó una Eurocopa con un equipo que realmente no era muy maravilloso. Pero en el Mundial pasan muchas cosas por los grupos. Por su parte, Argentina y Messi creo que tuvieron mejores momentos antes, con mejores jugadores y no lograron nada, pero siento que por su peso de la camiseta y su historia sí podrían hacer algo más que Portugal”.

El futuro de la Vinotinto

La selección de sus amores, Venezuela, nunca se ha clasificado a un Mundial, pero Padrón no pierde las esperanza que los de Rafael Dudamel mantengan el crecimiento que han demostrado en los últimos años.

Padrón señaló que el proceso que lleva el exportero de la Vinotinto ha sido completo y que no sería sorpresa si logra clasificar al próximo Mundial en Catar 2022, especialmente porque el formato cambiará y más equipos tendrán la oportunidad de llegar.

“Creo que sí, porque lo que ha hecho Dudamel es que también él conoce muy bien a sus jugadores”, dijo. “Él ha pasado por todo el proceso de las inferiores. Lo que hizo con la Sub-20 fue maravilloso, aunque perdió la final con Inglaterra, de todas formas rompe con ese hielo que Venezuela no puede jugar. Te das cuentas que salen varias figuras en Sudamérica entonces hay un crecimiento. Pensé que este iba a ser el Mundial pero alargaron la estadía de [César] Farías y eso nos terminó costando al final”.

Le duele Venezuela

Aunque vive un momento especial en su carrera y el futuro de la selección de su país es prometedor, Padrón se suma a las voces en contra del problema sociopolítico que acontece en su país.

“Que el gobierno siga pensando en sí mismo… evidentemente no es un secreto para nadie que estamos ante un gobierno sumamente corrupto en el que Venezuela tiene un 2,000% de inflación, una cosa que tú dices y crees que están exagerando pero es un dato real”, explicó la conductora de SportsCenter. “Es un país que se ha vuelto peligroso y preocupa ya que parte de mi familia vive allá. Vas a un supermercado, vas a cualquier lado y es difícil encontrar cualquier cosa muy básica. Evidentemente estoy en contra de lo que está sucediendo y si me gustaría ver un cambio porque las cosas no han funcionado por tantos años”.

La oriunda de Maracaibo, pero criada en Puerto la Cruz, tiene la esperanza que algún día el país que la vio nacer vuelva a ser la admiración de toda América y el mundo.

“Quizá los tiempos no pintan para ser optimistas pero como dice el famoso dicho de ‘no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista’, y que en algún momento vamos a salir de esto. Tenemos que colaborar todos para recuperar el país. Hay que recordar que fue un gran país de gente maravillosa, trabajadora y que hemos recibido de muchas culturas. Tiene mucho que ofrecer y ojalá volvamos a ser un país próspero”, señaló.

