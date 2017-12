Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia y Japón

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes.

GRUPO H

POLONIA

Será el primer Mundial desde 2006 para Polonia. Quizás sea la última oportunidad para ver a sus delanteros Robert Lewandowski y Jakub Blaszczykowski, que tendrán 29 y 32 años, respectivamente, al final del torneo.

Polonia mantiene el mismo equipo que alcanzó los cuartos de final de la Euro 2016, instancia en la que perdió por penales ante Portugal.

Los polacos se clasificaron a Rusia gracias a 16 goles de Lewandowski, máximo anotador de las eliminatorias.

Figura: Robert Lewandowski (Bayern Munich): Goleador histórico de la selección, con 51 tantos, el ariete podría convertirse en el jugador con más partidos disputados.

via GIPHY

Técnico: Adam Nawalka: Le cambió el estilo a los polacos, renunciado al contragolpe para buscar la posesión de la pelota.

SENEGAL

Regresa al Mundial por primera vez tras su sensacional debut en 2002, cuando venció al vigente campeón Francia rumbo a los cuartos de final, convirtiéndose en el segundo equipo de África en alcanzar esa instancia.

Esta clasificación fue polémica, con Senegal beneficiándose de una decisión sin precedentes de la FIFA al ordenar una repetición del partido que perdieron 2-1 en Sudáfrica debido a que el árbitro amañó el duelo. Senegal ganó el partido para cambiar la dinámica del grupo.

Figura: Sadio Mane (Liverpool): Directo y veloz, el delantero ha rendido con Senegal al mismo nivel con el que ha brillado con su club de la Liga Premier.

via GIPHY

Técnico: Aliou Cisse: Senegal contará con alguien que le hará recordar su soñado debut mundialista de 2002. Cisse fue el capitán del equipo que acudió a Corea-Japón y vuelve al Mundial como entrenador de su país.

COLOMBIA

via GIPHY

Se clasificó a los cuartos de final hace cuatro años en Brasil, cayendo ante el anfitrión en un ríspido partido. Tras quedar cuarta en las eliminatorias de Sudamérica, tiene la calidad para repetir la que fue su mejor actuación en un Mundial.

Será la segunda participación seguida de Colombia tras un periodo de 16 años en el que estuvo ausente.

Figura: James Rodríguez (Bayern Munich):

Jugador revelación del Mundial 2014, en el que fue el máximo goleador y autor de una memorable definición de volea ante Uruguay en los octavos de final.

Sus actuaciones propiciaron su traspaso del Mónaco del Real Madrid. Luego que no pudo consolidarse en España, fue cedido al club bávaro en busca de recuperar su nivel.

via GIPHY

Técnico: José Pekerman: El argentino recibe mucho del crédito por las dos clasificaciones sucesivas. También condujo a la Albiceleste a los cuartos de final en el Mundial Alemania 2006.

JAPÓN

World Cup 2018 Russia

Japan Group H

The first match will Be Colombia

Good night! #ワールドカップ抽選会 pic.twitter.com/IFB1Ex9o7y