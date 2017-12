Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes.

GRUPO E

BRASIL

La crisis de identidad que acució a Brasil tras la debacle 7-1 ante Alemania en el Mundial que organizó en 2014 quedó en el olvido.

Brasil fue el primer equipo en clasificarse y lo hizo en gran forma, incluyendo una victoria 3-0 ante Argentina en el mismo estadio Mineirao, escenario de la humillante derrota en las semifinales de 2014.

Su renacer llegó con el nombramiento de Tite en septiembre de 2016. Bajo su conducción, la Verdeamarela acumuló 13 victorias, tres empates y solo una derrota -en un amistoso ante Argentina-.

Figura: Neymar (Paris SG): Con 26 años, debe llegar en su plenitud. El delantero podría acabar el monopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por los premios al mejor futbolista si Brasil se corona.

Técnico: Adenor Bacchi: Mejor conocido como Tite, este nuevo técnico coloca a Brasil entre los grandes favoritos. Hay que olvidarse del equipo rocoso que en 2014 dependió en demasía de Neymar. El de Tite gusta al dar énfasis a la posesión y triangulaciones para atacar.

SUIZA

Sería incorrecto describirles como una generación dorada, pero los suizos cuentan con el núcleo de jugadores que se coronaron campeones en el Mundial Sub17 en 2009.

Fueron eliminados en los octavos de final del último Mundial y la Euro 2016. Ahora, el objetivo es alcanzar los cuartos de final. No ganan un partido en la segunda fase desde 1954, y eso fue en una ronda de grupos como anfitriones.

Se les puede cuestionar que se clasificaron dentro de un grupo muy débil y superaron a Irlanda del Norte con la ayuda de un penal inexistente. Siempre habían estado esperando por las apariciones de un central de jerarquía y un goleador fiable. Encontraron a ese zaguero en Manuel Akanji (Basilea).

Figura: Valon Behrami (Udinese): Acude a su cuarto Mundial seguido como el líder de un juvenil equipo, alguien que domina los tres idiomas que se hablan en el país.

Técnico: Vladimir Petkovic: El poco conocido timonel bosnio se ha asentado en el puesto estos tres últimos años tras reemplazar a Ottmar Hitzfeld, ganador dos veces en la Liga de Campeones.

COSTA RICA

Dio la gran sorpresa en Brasil 2014 al avanzar a los cuartos de final, sucumbiendo ante Holanda por penales. Será el quinto Mundial de los ticos.

Bryan Ruiz es su jugador más desequilibrante, mientras que Celso Borges marca el compás en la medular. Tras clasificarse como segundos en la CONCACAF, encajaron derrotas ante España (5-0) y luego Hungría (1-0).

Figura: Keylor Navas (Real Madrid): Por lejos el jugador más reconocido del equipo. Su magnífico nivel en la portería costarricense en Brasil le valió el pase al Madrid en 2014.

Técnico: Oscar Ramírez: Fue volante de la selección que disputó el primer Mundial de Costa Rica, en Italia 1999. Quedó a cargo luego que Paulo Wanchope renunció en 2015 por protagonizar una pelea en la tribuna de un estadio en Panamá, donde observaba un partido entre las selecciones Sub23.

SERBIA

