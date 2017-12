Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes.

GRUPO D

ARGENTINA

Los subcampeones del Mundial de 2014 sufrieron en demasía para clasificarse. Pero un equipo con Lionel Messi siempre está en la papeleta de favoritos.

Pero las dudas son muchas: Javier Mascherano (33 años) ya no ofrece las mismas garantías en la medular. Y Messi no termina de encontrar socios ideales en el ataque, una lista que ha incluido a Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Mauro Icardi y Ángel Di María.

Figura: Lionel Messi (Barcelona): Cuando el hincha argentino le cuestionaba, el dueño de cinco Balones de Oro apareció con sus goles en la última fecha de las eliminatorias. Cumplirá 31 años durante el torneo en el que podría poner el broche de oro a su carrera si levanta el trofeo.

via GIPHY

Técnico: Jorge Sampaoli: Es el tercer entrenador de la Albiceleste en menos de un año. Su equipo no ha brillado hasta ahora, con apenas una victoria en cuatro partidos oficiales, y es la mayor incógnita en el Mundial.

ISLANDIA

Con apenas 330,000 habitantes, Islandia es la nación más pequeña en población en un Mundial. La ciudad de Moscú por si sola supera 40 veces la población total de Islandia, pero este es un equipo de 'matagigantes'.

El año pasado, en su primera Eurocopa, eliminaron a Inglaterra en los octavos de final. Esa noche memorable en Niza ratificó el talento y tenacidad de los islandeses.

La clasificación al Mundial por delante de Croacia y Ucrania demostró que lo hecho en Francia no fue obra de la casualidad. No se les podrá menospreciar en Rusia, donde seguramente darán rienda suelta a los gritos vikingos con sus hinchas.

Figura: Aron Gunnarsson (Cardiff City): Gylfi Sigurdsson quizás sea el hombre del gol, pero el barbudo capitán Gunnarsson es el caudillo del equipo.

via GIPHY

Técnico: Heimir Hallgrimsson: Pocos deben ser los equipos dirigidos por un dentista, pero Islandia es un caso aparte. Quedó como entrenador único luego que Lars Lagerback, con quien hizo pareja en Francia, se marchó el año pasado.

CROACIA

Debió remar en un repechaje para clasificarse a su segundo Mundial seguido, pese a contar con un excepcional grupo de jugadores.

Liderada por el volante creativo Luka Modric, junto a Mario Mandzukic, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic e Ivan Perisic, Croacia es en los papeles un equipo duro de roer. Pero sus astros tienen la obligación de trasladar sus buenas prestaciones en clubes a un torneo de selecciones.

Figura: Luka Modric (Real Madrid): Croacia se persigna a Modric, su líder indiscutible, en procura de emular su tercer puesto en el Mundial Francia 1998.

via GIPHY

Técnico: Zlatko Dalic: Asumió las riendas en medio de una situación apremiante, a falta de un partido en las eliminatorias. Dirigió la victoria 2-0 ante Ucrania y finalmente despachó a Croacia en el repechaje.

NIGERIA

Our 2018 World Cup Group D Fixtures

Vs Croatia on June 16 in Kaliningrad.

Vs Iceland on June 22 in Volgograd.

Vs Argentina on June 26 in St. Petersburg.#SoarSuperEagles. pic.twitter.com/rAWsO5wxqj