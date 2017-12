GRUPO C: Francia, Australia, Perú y Dinamarca

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes.

GRUPO C

FRANCIA

On rencontrera l'Australie, le Pérou et le Danemark lors des 3 premiers matchs de la Coupe du Monde ! Alors, vous pensez quoi de ce tirage ?

Una selección que rebosa grandes expectativas, con un ataque explosivo. Tuvo a Alemania contra las cuerdas en un reciente amistoso, pero su defecto son los momentos de desconcentración.

Les Bleus perdieron la final del Mundial 2006 ante Italia por penales; sucumbieron ante Alemania en los cuartos de final del Mundial 2014; y no pudieron con la carga de favoritos en la final de la Euro 2016 como locales ante Portugal.

Deben ganar un título para corresponder a las loas.

Figura: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid): Ha quedado como el referente del ataque ante la marginación de Karim Benzema.

Técnico: Didier Deschamps Ha hecho que Francia sea un equipo competitivo, pero le falta un título. Alcanzar las semifinales es el objetivo mínimo para el timonel de 49 años, un ex volante que fue el capitán del equipo que se coronó en el Mundial 1998 y la Euro 2000.

AUSTRALIA

BREAKING | The @Socceroos have been drawn in Group C. #GoSocceroos #WorldCupDraw