GRUPO A: Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes -los rusos clasificaron automáticamente por ser anfitriones-.

El Grupo A

RUSIA

Cuando los rusos presentaron su candidatura para montar su primer Mundial, estaban entonados por haber alcanzado las semifinales de la Eurocopa de 2008. Todo ha cambiado.

Rusia tiene el ranking más bajo de las 32 selecciones y no sortea la fase de grupos de las grandes citas desde 2008. La ambición de alcanzar las semifinales o siquiera los cuartos de final se ha disipado.

También hay problemas en el seno del equipo, con versiones de fricciones entre los jugadores y el técnico.

Figura: Igor Akinfeev (CSKA Moscú): Talentoso portero y capitán del equipo, aunque ha sido propenso a groseros fallos en partidos importantes.

Técnico: Stanislav Cherchesov: Tras las fallidas y carísimas contrataciones de extranjeros como Fabio Capello y Guus Hiddink, Rusia cuenta con este ex arquero que predica un futbol defensivo.

ARABIA SAUDITA

Han despedido dos entrenadores desde que lograron su quinta clasificación. El argentino Edgardo Bauza fue cesado antes del sorteo tras cinco partidos a cargo.

El equipo perdió ante Portugal y Bulgaria en amistosos a inicios de noviembre. Bauza había sido designado en septiembre para reemplazar al holandés Bert van Marwijk, despedido tras lograr el primer pase mundialista desde 2006.

El argentino Juan Antonio Pizzi, quien fue nombrado como nuevo timonel, buscará mejorar la que fue la actuación más destacada en un Mundial, eliminados por Suecia en los octavos de final en Estados Unidos 1994.

Figura: Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr): El delantero de 30 años anotó 16 goles en las eliminatorias.

Técnico: Juan Antonio Pizzi: El argentino tendrá otra oportunidad para dirigir en un Mundial, tras fracasar con la selección de Chile en las eliminatorias sudamericanas.

EGIPTO

Los 'Faraones' esperaron una eternidad para volver a un Mundial. Con un pedigrí de siete títulos en la Copa de África, estuvo a la orilla desde la última vez que se clasificó para Italia 1990.

El equipo tocó fondo cuando ni siquiera pudo clasificarse al torneo africano, el que dominó entre 2012-15. Pero reverdeció al alcanzar la final de la edición disputada este año y luego logró la ansiada clasificación mundialista.

Figura: Mohamed Salah (Liverpool): El delantero apareció en el tramo final de las eliminatorias, con cinco goles en seis partidos, incluyendo el penal que selló el pase.

Técnico: Héctor Cúper: Ha habido cierto recelo por el juego conservador del argentino. Su equipo carbura primero en defensa y contragolpea cuando se puede. Pero no se puede cuestionar que las tácticas de Cúper han surtido efecto.

URUGUAY

#SorteoMundial

Calendario de @Uruguay en el grupo A de la Copa del Mundo #Rusia2018.

Vs. Egipto (15/6)

Vs. Arabia Saudita (20/6)

Vs. Rusia (25/6) pic.twitter.com/OZOIfnxWkr