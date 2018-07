El técnico español Paco Jémez cree que México necesita mostrar ‘valentía’ si quiere vencer a Brasil

Para poder romper con el “maleficio del quinto partido”, el Tri tendrá que ingeniar otra hazaña de proporciones históricas en Rusia 2018.

En el debut ante Alemania se adjudicó su primer triunfo sobre los teutones en un Mundial tras cargar con tres derrotas desde 1978.

Ahora enfrenta el reto de tener que derrocar a otro de sus monstruos: el pentacampeón Brasil.

En cuatro encuentros mundialistas desde 1950, el combinado azteca no ha podido vencer a los sudamericanos.

En el último Mundial fue cuando consiguió su mejor resultado ante la verde amarela al empatar sin goles en su casa.

Para un viejo conocido del futbol mexicano, el técnico español Paco Jémez, México tiene los argumentos para creer que puede superar a Brasil pese a su jerarquía.

“Es un partido complicadísimo, estamos hablando de Brasil. Pero creo que México puede competir”, dijo Jémez a HOY Deportes. “Si es capaz de hacer las cosas con la calidad que tiene, puede ser un a rival a la par de los sudamericanos, ¿y porque no?, puede echarlos fuera”.

El ex estratega del Cruz Azul -que durante el Mundial está participando en el programa de debate “Los Maestros” de Univisión Deportes junto a otros entrenadores sabios como Antonio Mohamed y Gustavo Matosas- siente que la clave para que México puede acceder a los cuartos de final por primera vez desde 1986, recae en la valentía.

Fue algo que no considera que mostraron en el cierre de la fase de grupos contra Suecia, equipo que los arrolló 3-0.

“Contra Suecia me faltó ver un México más valiente. No quería perder, sabía que el empate le daba el primer lugar del grupo. Para mi es mejor equipo México que Suecia. Sin embargo, se vio un equipo que quería ganar y otro que quería ganar, pero no quería perder”, expresó. “Tienen que ser valientes y jugarle de tú a tú a Brasil”.

A Jémez le gustaría ver al Tri que maltrató a Alemania durante los primeros 45 minutos de ese duelo. A su ver, el Tri ha dejado de ser audaz y atrevido para ser más cauteloso.

“Me gustó la primera parte ante Alemania, a partir de ahí México ha sido una selección práctica”, indicó el exseleccionado español. “Tienen que volver a ver esa primera parte contra Alemania y ser ese equipo”.

En cuanto a Brasil, el entrenador resaltó las “muy buenas individualidades” que ostenta.

Peri cree que la posible ausencia de Marcelo, que padece de una lesión de espalda, puede afectarlos pues el lateral es un elemento importante.