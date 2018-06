El 'Matador' Mario Kempes NO le tiene confianza a Argentina en Rusia 2018

Uno de los grandes del futbol argentino simplemente no se ilusiona con la albiceleste de cara a Rusia 2018.

El ex delantero Mario Kempes consideró en entrevista con Grupo REFORMA que esta Argentina no muestra nada para soñar con el tercer título.

"Es que tenemos 'Messidependencia', es lo único que puedo decir de la Selección, la Selección no te da seguridad hoy, la Selección Argentina no está jugando a nada", aseguró el "Matador".

"Y si estamos como estamos y clasificamos al Mundial de milagro, por Messi estamos en el Mundial; me parece que no vamos a hacer las cosas bien".

Kempes fue el máximo goleador en la Copa del Mundo de Argentina 1978, con seis goles, dos de ellos en la Final ante Holanda, a la que vencieron 3-1.

Por eso, Mario es voz autorizada para describir a su Selección, esa que apenas y clasificó para la justa mundialista y que este sábado debutará ante Islandia, un equipo que se estrena en un Mundial.

Al "Matador" le inquieta que el técnico Jorge Sampaoli simplemente no halló el modo para que la Albiceleste funcionara sin depender de Lionel Messi.

"Si va a seguir poniendo siempre a los mismos y no busca una solución, no haremos las cosas bien; pero Argentina siempre se recupera en el Mundial, esperemos que nos sorprenda", agregó.

No todo debería estar en manos de Messi pero así ha sido en los últimos tiempos y eso tiene sin fe al mítico "Matador" Kempes.