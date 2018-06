Colombia DESPIERTA gracias a Yerry Mina, está asegurando su boleto a octavos de final

Aunque la victoria parcial de 1-0 de Polonia sobre Japón, estaba clasificando a Colombia a los octavos de final, Yerry Mina tomó el asunto en sus propias manos en el juego ante Senegal.

Al minuto 74 el defensor cafetero anotó vía un cabezazo para poner los cafeteros arriba 1-0.

Por el momento Colombia quedaría en el primer lugar del Grupo G con seis puntos.

