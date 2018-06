VIDEO: Carlos Vela anota su PRIMER gol en un Mundial para abrir el marcador a favor del Tri

Tras algunos avisos de peligro por parte de Corea del Sur, el Tri encontró la luz.

Al minuto 25, una mano en área de un defensor coreano produjo penal a favor del Tri.

Carlos Vela fue en encargado de cobrarlo y lo hizo de una manera majestuosa para poner el 1-0. Fue el primer gol en Mundial para el ‘Bombardero’.

Vela, de 29 años de edad, jugó en el Mundial de Sudáfrica 2010, sin embargo, se reusó a ir a Brasil 2014.

Carlos Vela puts Mexico ahead!#ElTri is awarded a penalty after a handball in the box and Vela puts it away! pic.twitter.com/tv8QEZvLWL