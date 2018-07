Argentina debate su futuro tras salida de Sampaoli

Jorge Sampaoli, está fuera. Con él, son ya diez los entrenadores que pasaron por Argentina desde 1993, cuando ganó su último título de la categoría mayor.

La sequía de trofeos ha sido la consecuencia, más que la causa, de los reiterados cambios de técnicos, mientras que se desaprovecha el talento de grandes jugadores, el último de ellos el astro Lionel Messi.

El mundial de Rusia puso a la Albiceleste en una encrucijada. Seguir con el mismo protocolo de emergencia, que consiste en designar a un técnico de moda para aplacar las críticas de la prensa y la hinchada. O parar la pelota y definir primero un proyecto futbolístico para luego designar a quien lo ejecute.

La primera opción lleva 25 años de fracasos. La última vuelta olímpica que dio la selección mayor fue la Copa América 1993. Desde entonces, pasaron por la banca Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Sampaoli, despedido el domingo tras el fracaso en la Copa del Mundo.

"Es un momento complejo...esto no lo resuelve una sola persona, ni (Pep) Guardiola", advirtió César Luis Menotti, técnico campeón del mundo en 1978.

"El futbol argentino ha sufrido una desculturización en los últimos 15 años, no es de ahora. Esta puede ser la oportunidad de generar un debate serio y profundizar y buscar soluciones...Los responsables de esto deben definir qué política de selecciones van a tener", agregó en diálogo con radio Mitre.

Hasta hace no muchos años, el anhelo de cualquier entrenador argentino era dirigir a la selección. Hoy es un puesto que ha perdido atractivo. Diego Simeone (Atlético Madrid), Mauricio Pochettino (Tottenham) y Marcelo Gallardo (River Plate), los tres estrategas que encabezan las preferencias de los dirigentes y los hinchas, han dejado trascender que no están interesados.

Por ello la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a evaluar opciones más terrenales.

En las últimas horas trascendió un plan para repatriar a Pekerman, quien dirigió los dos últimos mundiales para Colombia. No sólo para que se ocupe del seleccionado mayor sino reconstruir el fútbol juvenil, que bajo su mando protagonizó el ciclo más exitoso con tres campeonatos mundiales.

Pekerman, de 68 años, acaba de concluir su contrato con la federación colombiana y todavía no respondió al ofrecimiento para una renovación.

Otros nombres en carpeta son Ricardo Gareca, también con contrato cumplido con Perú; Matías Almeyda (ex Chivas Guadalajara); Jorge Almirón (Atlético Nacional) e incluso se menciona el regreso de Martino (Atlanta United de la MLS).

Para Menotti, "no hay urgencia de compromisos...Hay tiempo para estudiar".

En lo inmediato, Argentina tiene previsto dos amistosos en septiembre ante Guatemala y Colombia. El primer compromiso formal será a mediados de 2019 con la Copa América en Brasil.

