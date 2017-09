Arde la eliminatoria de Conmebol y estos son los Beneficiados y Perjudicados de las dos últimas jornadas

Con Venezuela y Bolivia eliminadas, además de un Brasil clasificado con anticipación a Rusia 2018, sirviendo como “caballo negro” para dañarle el paso a quien se le ponga el camino, la eliminatoria de Conmebol que cerró el martes la doble jornada, dejó a algunos haciendo cuentas para concretar su clasificación a la justa mundialista.

Estos fueron los más beneficiados y perjudicados de la Jornada 15 y 16 de la eliminatoria sudamericana:

Perjudicados

Argentina (24 puntos): Si la eliminatoria terminara hoy, Argentina estaría jugando el repechaje, algo que a estas alturas es lo justo por su pobre presentación rumbo al Mundial, evidencia de sus dos últimos empates en Uruguay y en Buenos Aires contra Venezuela. Los argentinos aún dependen mucho de lo que pueda ofrecer Lionel Messi, lo que señala el pobre comportamiento como equipo.

Chile (23 puntos): El juego del bicampeón de América ha ido evolucionando como el caminado de un cangrejo… hacia atrás. Chile afrontaba en casa a Paraguay y de visita a Bolivia y en el papel la tenía “fácil” para alcanzar seis puntos que lo llevarían directamente al Mundial, sin embargo, las dos derrotas lo dejan con calculadora en mano al tener que jugársela toda en las próximas jornadas.

Ecuador (20 puntos): Tras un inicio perfecto en las eliminatorias, todo indicaba que los ecuatorianos clasificarían caminando a Rusia 2018, pero a falta de dos jornadas, necesitan casi un milagro. Las dos derrotas ante Brasil y Perú dejan a Ecuador en el borde de la eliminación. A pesar de la derrota en territorio brasileño, los ecuatorianos mostraron gran movilidad; pero ante Perú confirmaron el mal momento y ahora tiemblan en la octava posición.

Beneficiados

Uruguay (27 puntos): Un empate ante Argentina en Montevideo y un triunfo en la fortaleza de Paraguay, dejó a Uruguay virtualmente como segundo clasificado, después de Brasil, a Rusia 2018. Los charrúas le quitaron a Colombia el segundo puesto y vienen en alza, justo a tiempo para meterse al Mundial.

Perú (24 puntos): Tras aquella derrota contra Brasil, Perú prácticamente se despedía de la idea de Rusia 2018, enfrentando el resto de los partidos como “puro trámite”. Cuatro jornadas después, Perú no cree en nadie y hoy se asienta en la cuarta posición sorpresivamente arriba de Argentina y con posibilidades serias de volver a un Mundial desde 1982.

Así va la Conmebol…

Equipo PJ Pts.

*Brasil 16 37 Uruguay 16 27 Colombia 16 26 Perú 16 24 Argentina 16 24 Chile 16 23 Paraguay 16 21 Ecuador 16 20 **Bolivia 16 13 **Venezuela 16 8

*Clasificado a Rusia 2018

**Eliminado de la competencia

Próxima Jornada

Bolivia vs. Brasil

Venezuela vs. Uruguay

Colombia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Ecuador