Alemania se burla de México en Twitter tras sorteo de Rusia 2018

Alemania no perdió tiempo para calentar su primer partido del Grupo F del Mundial Rusia 2018 ante un viejo conocido, México.

Al ser sorteado el Tri de Juan Carlos Osorio en el sector de los actuales campeones, la cuenta oficial de la selección publicó este mensaje en su cuenta Twitter:

“Felices recuerdos de nuestro último encuentro con México en la Copa Confederaciones”

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu