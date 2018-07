VIDEO: Aficionados del Tri se BURLAN de Neymar al son de “Adiós Amor”

Las palabras de Neymar tras eliminar al Tri no fueron olvidadas por la afición azteca.

Después de la victoria de 2-0 de Brasil sobre México en los octavos de final de Rusia 2018, el delantero arremetió en contra de algunos jugadores de la selección debido a los dimes y diretes previo al choque.

“México habló de más y por eso se va a casa”, exclamó.

Por esta razón, la eliminación de la canarinha este viernes ante Bélgica en la ronda de cuartos de final les produjo mucha felicidad a algunos aficionados del Tri.

Un video que se hizo viral muestra a un grupo de mexicanos en Rusia cantándole a Neymar al son de la canción de Christian Nodal “Adiós amor”.

“Adiós Neymar. te vas de aquí, esta vez para siempre”, dice el alterado coro.

“Adiós Neymar” the remix coming to a tienda Mexicana near you pic.twitter.com/a0Q3jzTeIC