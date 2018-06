El debut de la primera comentarista en español en un Mundial en EEUU provoca reacciones en redes sociales  

Este sábado la periodista argentina Viviana Vila hizo historia en la televisión en español de los Estados Unidos al convertirse en la primera mujer en trabajar como analista durante un partido mundialista.

El cotejo, que se transmitió por la cadena Telemundo, fue el Croacia vs Nigeria correspondiente al Grupo D del Mundial de Rusia 2018 que recién empezó.

De inmediato su participación produjo un sinnúmero de reacciones en las redes sociales que variaban entre lo negativo y positivo.

A algunas personas no les agradó la manera en que Vila se desempeñó.

@Telemundo porque una mujer con tono monotono y aburrido para narrar partido del mundial? Sin entusiasmo en comentarios..... — Mimosita (@ktlvr) 16 de junio de 2018

Atroz la comentarista mujer. Habla todo el tiempo, los q vemos fútbol, sabemos de fútbol sino, veríamos otra cosa. — Lexia Rogil (@Megfunful) 16 de junio de 2018

Oye @Telemundo... la próxima vez que quieras ser la primer cadena en EEUU con una mujer narrando un partido del Mundial, por piedad cerciórate de que por lo menos sepa de fútbol... la muy pobre dicción se las paso #FML #WorldCup #CRONGA — Dallas Chilango (@alonso_quixano) 16 de junio de 2018

A otras no les pareció su trabajo simplemente por ser una mujer.

Una mujer comentarista? Que les pasa! — Armando SJ Velasquez (@eternoyelpoeta) 16 de junio de 2018

No me gusta que una mujer esté comentando en partidos de fútbol del Mundial., ellas deberían estar moviendo la cazuela de los frijoles en la cocina. @Telemundo — DeSpErAdOsKy (@Guapolicioso) 16 de junio de 2018

Sin embargo, el apoyo hacia Vila fue también fue bastante notable.

@TelemundoSports que placer escuchar una mujer comentando un partido de mundial. Felicidades @Telemundo — Tzeytel Hanogui B. (@HanoguiB) 16 de junio de 2018

Felicidades Telemundo x tener la primera mujer comentarista en un partido de futbol en la p>— Maribel Lopez (@ptyfutbol) 16 de junio de 2018

Felicidades a los dos! Muy buena transmisión y Grato escuchar a Viviana la@mujer que sabe más de fútbol #MundialTelemundo — sergio montiel (@soccercrema10) 16 de junio de 2018

Estoy viendo en #croacia-#nigeria en Telemundo. Es la primera vez que registro a una mujer narrando el partido completo (y ni idea quien sea). soy honesta, me cuesta adaptarme a un estilo de narrar diferente, pero que gusto me da! — Cristina Contreras (@cris_cz) 16 de junio de 2018

Vila comenzó su carrera en 1997 en la televisión argentina comentando partidos de futbol en Radio Continental y en La Redonda de La Plata. Obtuvo notiriedad a nivel nacional cuando se unió el popular programa Futbol para Todos, el cual presentaba partidos del futbol argentino.

Vila le contó a HOY Deportes en mayo que una de las peores experiencias de su carrera fue cuando recibió muchas críticas a través de las redes sociales cuando laboraba en Futbol para Todos.

“La verdad es que hubo mucha agresión. Las redes sociales son muy crueles. Al principio, como no estaba acostumbrada, me impactó. Me dije, ‘esto no es lo que quiero para mi vida, yo estudié comunicación social, locución, no es lo que a mí me gusta, no lo merezco, ninguna mujer se lo merece’”, comentó. “Me dije, ‘el costo es muy alto. No me gusta esto’. Pero luego me di cuenta que había que darle la importancia de las cosas de quién venían. Cuando puse a cada protagonista en su lugar, me sentí mejor”.

La comunicadora fue reclutada por Telemundo especialmente para ser parte de la primera cobertura mundialista de la cadena.

“Fue así de simple, así de sencillo, así de espectacular”, indicó Vila hablando sobre su oportunidad. “A mí me llena de orgullo, pero además, me genera que otras mujeres sepan que esto es posible”.