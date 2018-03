Chicharito: "Defender a México, mi mayor placer"

Rumbo a dos choques de fogueo y con el Mundial Rusia 2018 cada vez más cerca -donde es seguro que estará-, el goleador mexicano Javier 'Chicharito' Hernández compartió su orgullo por ser llamado al Tri y defender sus colores.

El delantero del West Ham formará parte del equipo mexicano para los amistosos contra Islandia y Croacia, que se disputarán el 23 y 27 de marzo en San Francisco y Dallas, respectivamente.

"Es el mejor sentimiento para mí, en mi trabajo y mi deporte. Vestir la camiseta verde de México, ya sea jugando en casa, en Europa o en los Estados Unidos, donde jugaremos nuestros próximos dos juegos", dijo el Chicharito, máximo anotador del Tri de todos los tiempos con 49 goles.

Los encuentros ante Islandia y Croacia serán los últimos antes de que Osorio anuncie los integrantes del equipo con el que jugará el Mundial en el que los mexicanos competirán en el grupo F en el que están Alemania, campeón defensor, Suecia y Corea del Sur.

"En todos los estadios donde jugamos vemos mexicanos, ya que tenemos muchos fanáticos en todo el mundo que apoyan a nuestro equipo nacional".

"Defender a México ha sido un placer cada vez que me he puesto la camiseta y será un placer cada vez me la ponga en el futuro", expresó Hernández en entrevista difundida con la página web del West Ham.

"Estos son juegos importantes para nosotros, también, contra Croacia e Islandia. Van a ser amistosos difíciles, pero con la Copa del Mundo en puerta, estos partidos, así como los juegos que tenemos contra Gales, Escocia y Dinamarca al final de la temporada, nos darán una buena idea de dónde estamos de aquí al inicio del Mundial", señaló.

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes -los rusos clasificaron automáticamente por ser anfitriones-. (HOY / Redacción)

Después de los encuentros ante Islandia y Croacia, los mexicanos cerrarán su preparación mundialista contra Gales, el 28 de mayo, Escocia, el 2 de junio, y Dinamarca, el 9.