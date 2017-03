Con gol de Álvarez, Fire logra primer triunfo de la campaña en la MLS

Nemanja Nikolic y el salvadoreño Arturo Álvarez anotaron en los primeros 15 minutos del encuentro y el Fire de Chicago consiguió su primera victoria en la presente campaña de la MLS, al imponerse el sábado 2-0 al Real Salt Lake.

Los dos equipos habían comenzado la campaña con empates, la semana anterior.

El serbo-húngaro Nikolic abrió el marcador a los 11 minutos, al robar un pase retrasado del conjunto visitante y vencer en el mano a mano al arquero Nick Rimando.

La anotación de Álvarez llegó cuatro minutos después, cuando dribló en un espacio muy reducido, se adentró al área chica desde el costado derecho y realizó un disparo que alcanzó a desviarse en el zaguero David Horst antes de terminar en las redes.

Provisionalmente, Chicago se colocó en el segundo puesto de la Conferencia del Este, con cuatro unidades, dos menos que los Red Bulls de Nueva York, triunfadores durante la jornada en su encuentro ante los Rapids de Colorado.

Los Red Bulls se impusieron gracias a un autogol de Eric Miller. Durante el partido, el arquero del conjunto neoyorquino Luis Robles impuso un récord de la MLS, al disputar 143 cotejos de inicio en forma consecutiva.

Nueva York marcha invicto en 18 duelos consecutivos de la MLS. Está a uno del récord impuesto por Columbus en la temporada 2004-2005.

En otro partido, Toronto FC empató 2-2 en su visita al Union de Filadelfia.

