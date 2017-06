VIDEO: Peleador de kick boxing es atacado en el ring por AFICIONADOS

La pelea de kick boxing entre el holandés Murthel Groenhart y el armenio Harut Grigorian el evento Glory 42 celebrado en Paris, Francia tuvo un desenlace de escándalo.

Al recibir un rodillazo en el segundo asalto de la contienda, Grigorian le dio la espalda a Groenhart, este aprovechó para darle un golpe legal-el réferi no había parado las acciones- que lo noqueó. Celebrando su triunfo en su esquina, el holandés fue atacado por dos enfurecidos aficionados que invadieron en ring.

Videos del incidente

