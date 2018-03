Programa en gimnasio de comunidad de bajos recursos invita a aprender a nadar

Según el director ejecutivo del #YMCA del este de #LosAngeles, un poco más del 60% de la comunidad #latina no sabe nadar. Por esta razón, el gimnasio junto a #Nike crearon un programa para ofrecer clases de natación a familias de bajos recursos. Las clases de natación se ofrecen a todas las personas de todas las edades. #piscina #pool #WeingartYMCA #EastLA

