Revive las mejores acciones de WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs

Lucha #6: Dean Ambrose, Seth Rollins y Kurt Angle vs The Miz, Sheamus, Cesaro, Braun Strowman y Kane un combate de sillas, mesas y escaleras

El grupo “The Shield” se debió de haber reunido esta noche, pero una infección viral también dejó fuera de acción a Roman Reigns. Entonces, ahora él que estará acompañando a Ambrose y Rollins es el Salón de la Fama y gerente general de la marca Raw, Kurt Angle. Todavía sin su tercer miembro, “The Shield”, hace su tradicional entrada al ring bajando desde las gradas, Angle se une a ellos. Entran al ring con sillas en mano, y empiezan a usarlas. Ambrose tumba a Cesaro, Miz y Sheamus con un tope hacia afuera entre las cuerdas. Pese a estar en desventaja numérica, “The Shield” y Angle han dominado las acciones hasta el momento. Se han enfocado en castigar a sus rivales uno por uno, Strowman estaba por darle una desnucadora a un idefendso Angle en el piso, pero Ambrose lo salva con un TREMENDO sillazo a la espalda del “ monstruo entre los hombres”. La lucha es un CAOS total. Con Kane y Strowman tendidos sobre las mesas de los comentaristas, Ambrose y Rollins acercan unas escaleras y cada uno se azota sobre uno de ellos. Rollins parece que se lastimó una rodilla. Con Ambrose y Rollins adoloridos, Sheamus , Cesaro y Miz se han ido sobre Angle arriba del ring, realmente lo han mermado. Sin embargo, Ambrose y Rollins entran a rescatarlo, ya recuperado Angle le da un suplex alemán a TODOS. Sube Kane y Angle le aplica su candado al tobillo, Strowman lo rompe cuando parecía que Kane se iba a dar por vencido. En el piso Strowman agarra a Angle y lo azota contra una mesa con violencia, lo deja casi fulminado. Sin la ayuda de Angle, Ambrose y Rollins están recibiendo una BRUTAL paliza. Pero se han recuperado un poco, en la locura, Kane le da un SILLAZO accidental a Strowman y se calientan las cosas, no pasan a mayores. Sheamus y Cesaro tratan de azotar a Ambrose por una mesa, sin embargo, tras el impacto NO SE quebró. Sale un camión de basura a la arena y Ambrose y Rollins son arrojados sobre el. Pero se logran salir y empiezan a imponerse valientemente.Kane y Strowman se unen a la acción tras estar lastimados. Parece que Kane no se ha olvidado del problema que tuvieron más temprano en la lucha y ataca a Strowman para luego azotarlo del cuello POR EL ESCENARIO. Kane lo remata dejándole llover varias sillas. Strowman se levanta y en busca de Kane ataca al resto de sus compañeros. Estos revierten la situación y lo arrojan sobre el camión de basura, y prenden compactador de basura para atraparlo. Todos regresan al ring para acabar con Ambrose y Rollins, sin embargo, Angle regresa después de estar incapacitado y se deshacen de todos menos Miz. Al final, Angle, Ambrose y Rollins le aplican la triple desnucadora para conseguir la cuenta de tres y terminar lo que fue una FENOMENAL guerra.

Lucha #5: Jason Jordan vs Elias Samson

Batalla de poder a poder, Jordan marca la diferencia suplez tras suplex. Las cosas finalizan súbitamente cuando Jordan envuelve a Samson para la cuenta de tres. Pero parece que la espalda de Samson no estaba complemente en la lona. Jordan se retira con una sonrisa, mientras que Elias no puede creer lo que pasó.

Lucha #4: Finn Balor vs AJ Styles

Esta es una lucha de en SUEÑO para muchos aficionados de la lucha libre profesional. Y se da porque el rival original de Balor, Bray Wyatt, sufrió una infección viral que lo puso fuera de acción. Balor sale con su tradicional pintura de batalla. Styles, luchador de Smackdown Live, ha lucido muy fuerte hasta el momento. No ha dejado respirar al ‘Demonio Rey’. Pero este pone las cosas a favor dándole una patada en la cara a Styles, quien estaba en tercera cuerda. Con AJ afuera, Balor lo impactó con un lance con giro sobre la tercera cuerda. Ya en el ring, Balor busca rematar a Styles pero este lo alcanza a subirlo a sus hombros para darle giro e impactar la parte trasera de su cabeza con un rodillazo. Lo cubre para la cuenta de tres, sin embargo, no es suficiente. Balor le da unas patadas en el rostro en esquina a Styles. Al recuperarse AJ atrapa a Balor con un candado a las piernas. El ‘Demonio’ se libre a base de pura garra. Ambos luchadores ya muestran el efecto de tanto esfuerzo y castigo, pero todavía se están dando con todo. Un aparatoso choque en el medio del ring los deja tendidos a los dos. Ya recuperados, AJ impacta a Balor con su patada de chilena “Pelé Kick” mientras estaba montado en la tercera cuerda. No se cae, sin embargo, lo remata con una hurricanrana. Se logró reponer Balor con unas feroces patadas voladoras al abdomen de Styles. Con su rival dolido y en la lona, el ‘Demonio’ subiría a la tercera cuerda para finiquitar el asunto con su doble pisotón. ¡Que lucha tan INCREÍBLE!

Lucha #4: Kalisto vs Enzo Amore por el campeonato de peso crucero

El luchador mexicano y campeón, Kalisto, sale con su máscara de gala, es dorada con vivos negros. Su superioridad a Amore es clara. Más técnica y inteligencia. Sin embargo, logró meterse a la lucha tirando a Kalisto desde la tercera cuerda mientras trataba de hacer un lanze. Amore ha contralado las acciones con un candado a la cabeza sobre la lona que realmente ha mermado a Kalisto pues su cuello ha sufrido. El campeón se repone, pero Amore no da tregua. Al final pone un pie sobre el rostro de Kalisto y se deja caer para luego conseguir la cuenta de tres y recuperar su corona.

Detrás del escenario, los miembros de The Shield, Dean Ambrose y Seth Rollins le entregan un regalo a Kurt Angle, quien estará supliendo a su compañero Roman Reigns esta noche en la lucha estelar.

Lucha #3: Alexa Bliss vs. Mickie James por el campeonato femenil de RAW

La veterana James sorpresivamente a mantenido a en su lugar a la joven campeona Bliss. La retadora de ha lastimado su hombro izquierdo y Bliss se está enfocando en hacerle más daño a base de llaves y patadas. Las cosas ya están parejas, se ha desatado una intensa batalla. James ha ya estado muy cerca de llegar a la cuenta de tres, pero Bliss no se da por vencida. La frustración por no poder liquidar a James ya es evidente en el rostro de la campeona. Bliss falla una plancha, James sube a la tercera cuerda y la impacta con unas patadas voladoras, pero no la puede liquidar. En el desenlace, Bliss fingió una lesión para burlar a James y aplicarle un cadado de cara y dejarla caer. No tendría problemas para lograr la cuenta tres y retener su título.

>Lucha #2: Cedric Alexander y Rich Swann vs Jack Gallagher y The Brian Kendrick

Este duelo de parejas dentro de la división de los pesos cruceros ha tenido juegos artificiales desde el primer campanazo. El estilo agresivo de Gallagher y Kendrick está pesando más. Ha pasado mucho tiempo sin que Swan ha podido entrar, Alexader ha sido aislado y castigado. Por fin Swan puedo hacer el relevo, y puede anivelar las cosas. Alexander la da un TREMENDO codazo a Gallagher, luego se rebota sobre las cuerdas haciendo una maroma para volverlo a impactar, esta vez con una patada a la cabeza. Kendrick le aplica una llave a Alexander sobre la lona, pero Swan la rompe con una plancha de TRIPLE giro. Alexander termina la lucha aplicándole una quebradora de espalda a Kendrick para luego conseguir la cuenta de tres la victoria para él y Swan.

Elias Samson y Jason Jordan salen para un breve segmento cómico que produjo algunos abucheos pues tuvo poca gracia. Jordan interrumpió a Samson mientras tocaba su guitara tirándole fruta.

>Lucha #1: Asuka vs. Emma

