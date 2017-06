Mexicano construye circuito de rampas hechas a mano en montañas de Riverside

Si usted es de los que caminan o ejercitan en las calurosas montañas de Riverside, probablemente ha notado unos pequeños arrecifes perfectamente alineados que se forman en la mitad del árido terreno.

No se trata de una construcción inexplicable como las Pirámides de Egipto sino que es el resultado de la ardua labor de un joven mexicano que con pico y pala fue creando un circuito de rampas de arena. Siendo que el área es muy seca, Sammy Mercado tenía que subir y bajar la montaña cargando un contenedor con alrededor de 23 litros de agua para crear el barro que le serviría para construir las rampas.

“La área que escogí fue porque la tierra está buena”, explicó Mercado. “Hay lugares que vas, el barro es como área y cuando saltas se rompe como galleta”.

Mercado es un inmigrante mexicano que encontró su pasión en la construcción de rampas que usan los corredores de bicicletas de montañas tipo BMX o de motocicletas. Su padre murió apenas a sus ocho años y recuerda lo difícil que fue su vida en México.

“Tenía 16 años cuando vine de México. Trabajaba mucho, la situación estaba algo mala, mi papá falleció cuando éramos chicos. Éramos cinco hermanos en una casa y mi mamá rentaba ahí a otra gente para mantenernos. Ella era cocinera en ese tiempo. Ahora trato de ayudarla lo más que puedo. Ha venido dos veces en estos dos años”.

Tras su llegada al Sur de California a los 16 años, el oriundo de Guadalajara trabajó en la jardinería y actualmente hace parte de una compañía como albañil. Entre sus clientes estaba el Diamond Bar Skatepark, en el que había rampas y obstáculos artificiales. Fue allí en que conoció a Mike Saavedra, un corredor profesional de BMX que tomó cuenta del trabajo de Mercado y decidió ayudarle para dar a conocer este proyecto.

“Todo empezó en el 2008, tuve la oportunidad de ver algunos parques y me gustaron, ya para el 2009-10 me empecé a fijar en las rampas”, recordó a HOY Deportes.

Con el tiempo, Mercado se fue involucrando en el mundo de las bicicletas de montañas, aprendiendo el arte de construir rampas de tierra, mientras observaba y entendía más de las complejidades del deporte.

Red Bull Sammy Mercado (der.) construyó las rampas en las montañs de Riverside. Sammy Mercado (der.) construyó las rampas en las montañs de Riverside. (Red Bull) (Red Bull)

Tras finalizar su primer set de rampas, Mercado estuvo colaborando en el Red Bull Pampage 2016, en donde conoció a Carson Storch y Darren Berrecloth, un par de corredores profesionales de MTB.

El corredor entonces usó sus contactos para que tomaran nota de las rampas.

“Por medio de un amigo de Mike… le contó a Red Bull lo que hago”, recordó Mercado. “Les gustó lo que yo construía y de esa manera vinieron a las rampas en las montañas de Riverside. Red Bull se animó a traer a esos atletas para saltar en las rampas”.

Tras la aceptación de Red Bull para patrocinar y dar a conocer el trabajo de Mercado, Storch y Berrecloth asistieron al evento que la compañía desarrolló en Riverside.

Los corredores quedaron impresionados con el trabajo del mexicano e incluso le dieron unos consejos para la creación de futuras rampas.

“Los admiro y me sentí muy halagado que llegaron ahí a las rampas”, dijo Mercado. “Están muy ocupados todo el tiempo y fue muy bueno verlos probando las rampas. No pensé que iban a llegar la verdad. Les hablé después y les agradecí por haber venido. Cuando caiga más lluvia voy a aprovechar para hacerlos más grandes y con más distancia. Eso parece que les faltó a ellos, me dieron varias recomendaciones y cómo usar el espacio más fácil. Me puede tomar hasta final de año para terminarlo”.

Mercado no dibuja o hace un plan de cómo serán las rampas que construye, lo hace por intuición.

“Miro el lugar dónde lo voy a construir y lo visualizo”, explicó. “Me doy una idea de la figura, no lo dibujo, todo lo voy haciendo paso a paso. Todos esos proyectos que he hecho los he desarrollado yo sin que nadie me diga qué necesitan”.

Por lo pronto, aparte de que todos los gastos corren por su cuenta, el problema más grande que tiene Mercado es acarrear el agua cuando lo necesita pero dice que un amigo lo va a ayudar usando con su camioneta. “Por lo pronto pienso vender el auto que tengo y comprar mi propia camioneta para poder llevar agua yo mismo. Quiero hacer una línea más grande que esta”.

Mercado explicó que la camioneta le permitirá agilizar su trabajo y terminar antes de final de año.

“Hice unos hoyos arriba en el cerro y voy a meter unos tanques de agua. Así subo con una camioneta con un tanque y lo voy llenando. Así ya no tengo que subir y bajar el agua cargando. A veces subo y bajo hasta 20 veces en un día solo para cargar el agua, además de construir”, finalizó.