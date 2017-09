Causa molestia a luchadores personaje de Trump en presentación de velada en Ontario

“A este cuate tienen que frenarlo, porque si no, lo haré yo”, se acercó a reclamar, pero con compostura, Blue Demon Jr. a uno de los asistentes encargados de manejar el evento en la Plaza México de Lynwood. “Así no se vale, esto no es correcto lo que está haciendo este señor. Sáquenlo de aquí o lo saco yo”.

El luchador se mostró enfadado por la escandalosa manera de interrumpir de Trumposo, el nuevo personaje que también será parte de la cartelera Héroes de la Lucha Libre que se presentará en el Citizens Business Bank Arena de Ontario (3 p.m.) el primero de octubre.

“Mucho gracias por venir a mí ‘press conference’ (conferencia de prensa)”, decía con un marcado acento Trumposo, el personaje que alude al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. “On October first, I will show you that I will make lucha libre great again (El 1 de octubre, les demostraré que haré de la lucha libre genial nuevamente)”.

Blue Demon Jr. aseguró que jamás había estado en presencia de Trumposo: “Como personaje lo acabo de conocer, no tenía la desgracia de conocerlo. Se asemeja mucho a otras figuras políticas”, aseguró a HOY Deportes.

El luchador, que hace parte del equipo Los Juniors en la AAA de México, dijo sentirse comprometido por respaldar la integridad de la comunidad latina y que personajes como el de Trumposo es un insulto que va más allá del deporte.

“Esto no tiene nada que ver con política”, explicó Blue Demon Jr. “Es un personaje que crearon estos señores de lucha libre, pero realmente la persona que lo está haciendo es un total payaso. Es una persona que no tiene ni idea de lo que es la lucha libre, te lo puedo asegurar. Si el señor se va a subir a medirse conmigo, va a tener que entrenar, si es que se dice luchador me lo va a tener que demostrar. Yo no le tengo miedo, le tengo respeto, pero no le tengo miedo”.

Sin fronteras

Ante la problemática política que viven actualmente los latinos en Estados Unidos con DACA, el muro en la frontera México-Estados Unidos, los conflictos raciales, entre otros, Blue Demon Jr. mostró su solidaridad con su “raza”.

“Hay mucha gente que está sufriendo, mis compatriotas mexicanos también están pasándola mal”, dijo. “Blue Demon es ‘no borders’ (sin fronteras), pertenece a todo el mundo. En dónde necesiten a Blue Demon solo tienen que solicitarlo para que esté ahí”.

Entre los que también estarán en la función de Ontario, se encuentra Máscara Sagrada, quien se unió al sentimiento de su colega.

“Es, desgraciadamente, que se haga esto aquí porque la fuerza de los campos es de los latinos”, dijo el enmascarado. “Si saben que Estados Unidos depende enormemente de los latinos, de los mexicanos, entonces ¿por qué no hacer un equipo? A raíz de hacer ese equipo y alejar a la gente productiva, por qué detener el progreso en este país”.

Jad El Reda / HOY Jad El Reda / HOY

La presencia de Trumposo en el evento de presentación para la velada en Ontario pareció calar hondo entre los atletas latinos presentes y provocó hablar más a fondo sobre todo del tema político que afecta a los hispanos en la actualidad. Esta situación unificó las voces contra este personaje representativo de un sentimiento negativo.

“Lo que hacen los latinos es a base de trabajo, no hay un mexicano que no haya venido a triunfar que no lo haya hecho trabajando”, aseguró Máscara Sagrada. “Creo que aquí se están manejando otras cosas de fondo, esperemos en Dios que esto cambie porque no solo es para las familias trabajadoras, sino que también afecta a los estudiantes. Ellos son el futuro de esta nación, son los que trabajan arduamente para seguir el progreso de esta nación”.

Crecimiento inminente

Con respecto al tipo de producción que se llevará a cabo en el evento de Ontario, el luchador estipuló que la lucha libre se ha mantenido presente en el Sur de California pero que tal vez no de la manera cómo debería o podría ser.

“Dejamos los ‘venues’ pequeños, las empresas ‘indies’ y hacemos algo más digno para el espectáculo de la lucha libre”, explicó el luchador. “Va a ser engalanada con todos los artífices de la lucha libre mexicana. La producción, los equipos, los lances, la técnica, todo esto que en muy pocos lugares se ven”.

A diferencia de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr. dijo que su contraparte, como en la WWE y otras entidades netamente estadounidense, las condiciones físicas y creativas de los luchadores latinos los sobrepasan.

“En el ‘wrestling’ no veo llaves, contrallaves, condición física, luchas de 40 o 50 minutos, donde se estén jugando algo que pongan en juego o sencillamente el ego. No veo nada de eso en el ‘wrestling’”, puntualizó.

Velada Sagrada

Máscara Sagrada aseguró que la afición angelina y del Sur de California en general, podrán disfrutar de grandes y reconocidas figuras del mundo de la lucha libre mexicana.

“Lo mejor de la lucha libre mexicana va a ser desarrollada aquí, sobretodo la presentación de Mil Máscaras, que es una leyenda en esta profesión”, dijo el oriundo de Xalapa, Veracruz. “Además que la gente podrá ver a muchos como Tinieblas Jr., Blue Demon Jr., Pirata Morgan, LA Park, Dos Caras Jr., Oriental, Fishman Jr., Huracán Ramírez Jr., y otros, con precios accesibles empezando por solo $18, es una gran cantera de elementos que vienen bien preparados para este espectáculo”.