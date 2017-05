VIDEO: Jungle Grrrl muestra su ‘instinto animal’ en el cuadrilátero de Women of Wrestling

Sus "instintos animales" la han convertido en una de las más temibles combatientes en un cuadrilátero. Como una anaconda que lentamente acecha a su presa en la jungla, Jungle Grrrl ha conquistado a los amantes de la lucha libre con Women of Wrestling (WOW).

Los instintos ya estaban en ella y fue así como decidieron darle vida a ese sentimiento que Érica Porter desenvolvía en el ring.

“Mi madre es colombiana y en WOW decidieron que la imagen de una chica de la jungla sería algo natural para mí y así lo ha sido”, dijo Porter. “La jungla te enseña a desenvolverte con paciencia porque el Amazonas (en Colombia) es diferente que la ciudad, es un sentimiento crudo. Cuando aquí me vieron en el ring, ellos entendieron mi descendencia y dijeron ‘esta chica es de la jungla’ y quedó perfectamente”.

Debido a que su padre trabajaba para el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, su familia se mantenía en constante movimiento, incluso tiene un hermano que nació en África. Porter, por su parte, nació en Guatemala pero fueron los viajes cada verano al país cafetero que le permitió desarrollar ese instinto que hoy usa en el cuadrilátero para acabar con sus rivales como la “chica de la jungla”.

Aunque su personaje en WOW, que presentó su última función en el Belasco Theatre la semana pasada, tiene todas las características de una mujer ruda y sin misericordia, Porter se describe de una manera totalmente diferente.

WOW Holdings, Inc La "chica de la jungla". La "chica de la jungla". (WOW Holdings, Inc) (WOW Holdings, Inc)

“Soy una persona con mucha compasión, leal, amorosa, motivadora, sincera, honesta… y en el cuadrilátero creo que esos elementos también son parte de mi”, dijo a HOY Deportes. “Aunque he sido señalada como la mala de malas, me suavizan la imagen al involucrar a mi hijo, lo que permite que más gente guste de mí”.

Jungle Boy, de ocho años, fue presentado en enero de este año y ha tenido algunas apariciones con su madre.

“Cuando mi hijo me vio en vivo por primera vez, todo esto se convirtió en algo real para él, entendió lo que mami hace”, explicó Jungle Grrrl. “Él me veía llegar a casa con golpes o unas costillas rotas y solo pensaba que su mamá se iba bien pero regresaba atolondrada. Me pedía que no lo hiciera más pero ahora entiende que es un deporte”.

Para Porter, WOW es más que una función de lucha libre, es una manera de expresión como mujer que le permite también transmitir un mensaje de poder.

“Es importante que siendo una madre, le puedo mostrar a mi Jungle Boy que una mujer puede ser fuerte y al mismo tiempo tierna”.

En su vida personal, Porter es dueña de su propio negocio: “Endorphasm”, que es un gimnasio tipo “crossfit” en el que busca explotar al máximo la resistencia atlética.

El alcanzar ese máximo nivel le ha permitido mantenerse al tope físico por 19 años, que es cuando inició su carrera como luchadora, un tiempo que ella recuerda como algo especial porque no estaba en sus planes ser una heroína.

“Mientras vivía aquí en California, tenía varios amigos que me decían había un casting para un show de superheroínas y no estaba interesada en actuar”, recordó. “Pensé que tal vez esto era una casualidad que diferentes personas me dijeran acerca de esto y resultó que era de lucha libre. Desde entonces, el resto es historia”.

“La mejor abogada del mundo”

Autoproclamada como la “mejor abogada del mundo”, el personaje de Sophia López es una creación e interpretación “mastermind” de Leslie Garza.

La oriunda de León, Guanajuato, “en donde la vida no vale nada”, hace parte de WOW como la manager de varias luchadoras. En cuyas funciones se le puede ver haciendo lo posible para mejorar la imagen de sus chicas, mientras discute en el cuadrilátero con David McLane, uno de los fundadores de la empresa.

WOW Holdings, Inc. "La mejor abogada del mundo". "La mejor abogada del mundo". (WOW Holdings, Inc.) (WOW Holdings, Inc.)

McLane, junto a la actual mandamás de los Lakers, Jeanie Buss, son los dueños de la empresa que abarca cinco luchadoras latinas.

Garza reside en México pero Los Ángeles se ha convertido en su segundo hogar. Es aquí en dónde pudo cumplir su sueño de hacer algo diferente con su vida.

“Vi un anuncio de que buscaban a alguien en WOW y que se trataba de ‘Superhéroes’, pues no perdí tiempo y vine”, contó Garza. “Yo quería ser ese superhéroe, especialmente cuando acababa de ser mamá. No se trataba de ser fuerte solo mentalmente sino que también físico”.

Aunque su responsabilidad en el cuadrilátero no es el de darse golpes con las otras luchadoras, ha sido recipiente de algunas llaves y manotazos. Por esto, Garza también se preparó para esas situaciones.

Lo que es un contraste total de su vida real a la que considera su lado “aburrido” pues en su familia “nadie tuvo ese lado loco”. Su padre fue ingeniero agrónomo y su madre fue contadora.

“Yo trabajaba en auditorias, en oficinas muy grandes, sentada”, dijo Garza. “Soy contadora real y hago cosas de abogadas también. También estuve en un banco de finanzas. Hasta la fecha he estado relacionada con el expresidente [Vicente] Fox, fuimos con seis expresidentes de Latinoamérica: Costa Rica, Uruguay, Brasil, Bolivia, República Dominicana y Chile. Ese lado, siempre me ha llamado pero yo quería sentirme fuerte físicamente”.

Tras entrevistarse con McLane, Garza no esperaba tener que entrenar como las luchadoras y al probar los primeros golpes, su mentalidad cambió.

“Yo decía ‘mañana no regreso, me voy a morir en ese ring’”, recordó Garza. “Pero seguí ahí y me dije que no me iba rendir aunque me doliera hasta el pelo, la uña… a veces llegaba con moretones y mis amigos me cotorreaban porque querían que les dijera la verdad, de que mi esposo me golpea (risas)”.

Jeanie es un ejemplo a seguir

Para Porter, Buss es una parte crucial para el éxito de WOW, esto debido a que considera que el interés de ella es legítimo hacia la lucha libre de mujeres.

“Ella no se metería en algo así como esto sino siente que esto funcionaría. Esto es algo que ella quiso hacer, no fue que era un negocio de familia”, dijo Jungle Grrrl. “Jeanie es una mujer fuerte, independiente, le guste o no, seas un seguidor o no de los Lakers… ella es simplemente una mujer extraordinaria. Es la cabeza de una de las mejores franquicias de la historia. El hecho de estar aquí, de estar metida en esto, merece respeto”.