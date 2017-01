El ecuatoriano Martín Dávalos corre por la vía super rápida del AMA Supercross

La temporada del American Motorcyclist Association (AMA) Supercross arrancó el pasado fin de semana en el Angel Stadium de Anaheim, y mientras que el mundo de las motocicletas es tradicionalmente gobernado por “gringos”, es un hispano el que sobresale.

Martín Dávalos es considerado el mejor exponente latino de ese deporte. El ecuatoriano celebra 12 años en el mundo del Supercross, y aunque las lesiones han rondado su carrera, sigue optimista de que logrará ganar un título de la categoría 250SX.

“Es un deporte que exige mucho”, dijo a HOY Deportes. “He tenido algo de mala suerte en el pasado, pero estoy aquí para intentarlo de nuevo; tengo un año más de vida para disfrutar de este deporte”.

Dávalos participó en la primera carrera de la temporada 2017 ocupando el tercer puesto tras haber empezado en la segunda casilla. Ahora suma 20 puntos en la competencia que lidera Shane Mcelrath con 25, seguido de Aaron Plessinger con 22.

Dávalos corre con el equipo Rockstar Energy Husqvama Factory Racing junto a Jason Anderson, Christopher Pourcel y Zach Osborne.

La próxima parada del Supercross es en San Diego (7 p.m., FS1) el sábado y el domingo, para retornar a Anaheim el próximo 21 de enero para la tercera carrera de las 16 que se llevan a cabo en la temporada.

“Angel Stadium es muy importante en la válida del Supercross; hay muchas expectativas”, aseguró Dávalos. “Es un estadio super chévere y ojala el clima nos ayude”.

La válida del Supercross, que se corre exclusivamente en terrenos adaptados en estadios de béisbol y futbol americano, típicamente se desarrolla desde enero hasta mayo. Aunque se corre al igual que el motorcross, no lo es, pues en este tipo de terrenos los errores no se perdonan por ser de menor espacio que uno natural, y requiere de una precisión extrema.

Una de las lesiones que más recuerda Dávalos fue en la temporada 2014, en la que parecía que finalmente alcanzaría el tan deseado título. Sin embargo, un accidente durante un entrenamiento causó que tuviera que abandonar la competencia.

El ecuatoriano sufrió una dislocación de tobillo y nueve fracturas en un hueso de la muñeca. Tras este incidente, tuvo que ser operado para reconstruir su mano, en la que le insertaron hasta ocho tornillos en el escafoides.

“He tenido lesiones muy serias que te molestan física y mentalmente, pero he podido salir adelante”, dijo el corredor de 30 años. “Por ahora el retiro no pasa por mi mente. Cuando ya no me sienta como me sienta ahora, seguramente lo haré. Me siento bien y disfruto mucho de este deporte”.

Dávalos reside actualmente en Florida, pero se desarrolló en un ambiente muy diferente al que vive ahora.

A pesar de las adversidades que se le presentaron mientras crecía en Ecuador, el piloto compite contra los mejores del mundo en la categoría 250SX.

“Todo en Ecuador es el futbol y lamentablemente allá no hay el respaldo que uno ha querido para este deporte. Mi padre fue mi más grande apoyo para poder yo competir. Es un país pequeño, pero he oído que el deporte está creciendo”, explicó. “Me gustaba el futbol. Esto se fue influenciando en mi vida y lo fui tomando en serio a medida que se fue dando”.

Roczen histórico

La nueva temporada del Supercross empezó con el pie derecho, pues el Angel Stadium estuvo a su capacidad al registrarse casa llena con la presencia de 45,050 aficionados, lo que se espera vuelva a ocurrir cuando la competencia regrese el 21 de enero para la tercera jornada.

Ken Roczen, quien se estrenó esta temporada con el Team Honda en la categoría 450SX, fue el gran ganador al llevarse su décimo triunfo en su carrera.

El Angel Stadium parece ser un buen amuleto para el corredor de 22 años, pues en cuatro apariciones ha ganado en tres ocasiones, lo que le permitió igualar a Chad Reed y James Stewart con la misma cantidad de triunfos en aperturas en Anaheim. Roczen logró esta hazaña con tres equipos distintos.