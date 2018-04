La voleibolista mexicana Samantha Bricio está en la élite del planeta

KAZÁN, RUSIA.- Ser considerada una de las mejores jugadoras mexicanas de voleibol en el planeta no es fácil. Primero hay que sacrificar muchas cosas, como abandonar tu país para estudiar en los Estados Unidos; y luego, aprovechar cuando las oportunidades se presentan y nuevamente dejar atrás a la familia y a las amistades para emprender un viaje a una nación con un idioma y una cultura diferente.

Pero todos estos sacrificios han valido la pena para Samantha Bricio, la voleibolista mexicana que este miércoles por la noche consiguió con las panteras italianas de Imoco Volley de Conegliano, el pase al "Final Four" de la Liga Campeones de Europa de la Confederación Europea de Voleibol (CEV).

"Estamos muy emocionadas", dijo con una gran sonrisa iluminando su cara "sabíamos que Dinamo de Kazán era un equipo muy fuerte y creo que lo manejamos muy bien. Y el saber que vamos al Final Four nos deja muy contentas".

Bricio participó durante los primeros dos sets del Juego de Vuelta ante el Dinamo, tras haber ganado 3-0 en Italia; y pese a que su equipo al final cayó 3-2, la acumulación de sets ganados (5-3) permitió que las panteras avanzaran al "Final Four" que se llevará a cabo el 5 y 6 de mayo en Bucarest, Rumania.

Pero para Bricio, vestir los colores de Imoco va más allá de ponerse la camiseta por la pequeña población italiana. "Es un honor venir hasta acá y poder representar a mi país", comentó.

La mexicana capturó las miradas de los aficionados rusos que vieron como sus bloqueos y piques les daban el triunfo a las italianas. Incluso al final, fue la única entrevistada por los medios de comunicación locales que se dieron cita en el Centro de Voleibol de Kazán para este duelo.

Sacrificios que valen la pena

La nativa de Guadalajara, Jalisco, sabe que cuando ella juega representa a su país, por lo que se considera una embajadora de México desde que comenzó a jugar con la Selección Nacional cuando era pequeña. Todo esto "me ha dejado muchas amistades que van a durar de por vida. Me ha dejado la experiencia de jugar contra jugadoras de talla internacional y eso es lo que me va a ayudar mucho en mi carrera".

Samantha, asegura que tiene buenos recuerdos de su paso por los diversos torneos mexicanos, tanto en la Perla Tapatía como en el resto del país. Incluso está muy contenta de haber pasado por las filas de la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles, de la cual todavía tiene muy bonitas memorias.

"Es algo que pasó por toda la gente que estuvo conmigo desde que estaba chiquita: mis papás y mis entrenadores", opinó ante la pregunta de la responsabilidad y alegría que es representar a su país en el extranjero.

Asegura que estos triunfos son parte de "un trabajo en equipo de todas las personas que han estado involucradas en mi vida".

Por último, quiso aprovechar este espacio editorial para mandar "un saludo a la gente de México, en especial a los de Guadalajara. Muchas gracias por seguirme y seguirnos; y ojalá nos vaya bien en el 'Final'".