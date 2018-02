Profeta Jr. lanza palabras mayores contra Oro Jr. y promete ganar campeonato de lucha libre

El Profeta Jr. está cansado de que se le compare con su padre. El luchador busca aprovechar algunas bocas el domingo (5:30 p.m.) en la función de Fuerza Mexicana de Lucha Libre (FMLL).

“Yo ser ‘hijo de papi’ ¡jamás!”, dijo molesto el Profeta Jr. a HOY Deportes. “Yo puedo tener el orgullo de decir que yo me rompí la cara de mis inicios hasta la fecha. Nunca he tenido la necesidad de que mi papá me tenga que cuidar, jamás. Yo recuerdo él más bien les decía ‘saben qué, póngale una [explicito] porque quiero que él se haga de a de veras’. Eso es lo único que le tengo que agradecer por todas sus enseñanzas que me dio en esta carrera de la lucha libre”.

La velada que se desarrollará en el Florentine Gardens de El Monte será una batalla campal entre los “Juniors”.

“Estarán Oro Jr., el Hijo de L.A. Park, Hermes Jr., el Hijo del Impostor, Super Boy Jr., Fishman Jr. y otros”, dijo el luchador.

El Profeta Jr. mandó un aviso a un rival con el que acarrea una disputa.

“Le traigo ganas a quién ahorita está de hablador, que según le falté al respeto, según es precisamente Oro Jr. Le digo que se prepare porque el domingo le voy a dar con todo en el ring”.

Según explicó el luchador, ambos traen una riña causada por un malentendido pero que ya no tiene vuelta atrás.

“El evento pasado tuvimos un encontronazo”, señaló. “En el evento de San José nos agarramos con todo y pues le rompí la máscara y se sintió ofendido. Él dice que es orgullo, pero no sé si realmente tenga, pero que se prepare porque esto es el principio de su pesadilla”.

El hijo del presidente de FMLL, el empresario Jorge Román, ha tenido que lidiar con la burla de sus rivales y por eso quiere asegurarse de salir glorioso en el evento.

“Trayéndome el campeonato es la primera para demostrarle a la gente la capacidad que tiene el Profeta Jr.”, dijo. “El siguiente paso va a ser el desenmascararlo, después de Oro Jr. voy por Rey Misterio. Voy con todo, si quiere máscara contra cabellera o hasta la carrera”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda