Club de motociclistas del Este de Los Ángeles provee vistazo dentro del intrigante mundo de los ‘bikers’

Una de las subculturas más importantes del motociclismo es la de los clubes de motos. Estas asociaciones reúnen a amantes de la velocidad que son atraídos por un sentido de hermandad y la distinción social que trae el estar involucrado en ellas.

En los Estados Unidos, tradicionalmente han existido tres tipos de clubes: los que pertenecen a la American Motorcyclist Association (AMA), una organización con más de 90 años de existencia y 232,000 miembros, que protege y promueve el motociclismo como un estilo de vida.

Otros son llamados los “one percenters”, quienes son vistos como clubes fuera de la ley, incluso el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos los considera como organizaciones criminales.

Por último, están los independientes, clubes que no pertenecen a ninguna asociación.

Los East L.A. Bikerz pertenecen a esta última clase de clubes. Formado hace 41 años en las calles del Este de la ciudad por un grupo de amigos que de jóvenes se juntaban para montar bicicletas BMX, el club es compuesto en su totalidad por motociclistas de origen latino y actualmente ostenta 80 miembros que se reunen todos los domingos.

“Se trata de estar con un grupo de amigos a los que les gusta andar en motocicletas y que compartimos el gusto por otras cosas”, dijo a HOY Deportes el presidente de East L.A. Bikerz, ‘Chop’, sobre el propósito de formar parte de un grupo como el que él encabeza. “Vamos a desayunar, luego paseásemos y después nos vamos a tomar a unas cerveza, a ver un juego o jugar billar; disfrutamos del momento y la compañía”.

‘Chop’ ha sido miembro del club desde 1999 y hace cinco años asumió el puesto más alto del consejo administrador de la organización, una responsabilidad que toma con mucha seriedad y orgullo.

“Mi compromiso como presidente es de llevar al club a lo largo de los años y asegurarme de que cualquier nuevo hermano que venga sepa cómo se hacen las cosas y de la historia de cómo empezamos para que ellos puedan seguir [con la tradición]”, indicó.

Aunque la mayoría de los miembros tienen motocicletas deportivas, cualquier tipo es permitida. De acuerdo, Danny ‘Paws’, miembro del consejo del club, para ser parte del grupo se necesita que conocer a un socio. Por ejemplo, él entró gracias a unos amigos de su vecindario, ya que “es raro que alguien llegue de la calle y diga ‘ey quiero pertenecer a East L.A. Bikerz’”.

Sobre el proceso de obtención del parche del club que se luce en la indumentaria que identifica a alguien como socio oficial del club, ‘Paws’ dijo que los aspirantes tienen que pasar por un proceso de consideración.

“Tienen que ser prospectos por un determinado periodo de tiempo y depende mucho de que tan involucrados estén con nuestras actividades como nuestros paseos locales y fuera del estado, nuestras reuniones de entre semana y obras benéficas”, comentó Danny.

Pese a que algunos que socios suelen llevar a sus parejas a las reuniones y montar con ellas, la membresía al club es exclusiva para hombres.

“Así siempre ha sido el ambiente aquí, ‘no mujeres”, enfatizó ‘Chop’. “No es para herir sentimientos, pero las chicas crean mucho drama”.

Dos vidas

El lema por bajo que East L.A. Bikerz ha vivido todos estos años es de una “segunda familia”.

“El amor que te dan los compañeros es de familia. Nos tratamos de hermanos”, comentó Hugo ‘Juice’, de 51 años, el integrante con más años en el club, con 26. “Todos han visto a mis hijos crecer, los traía cuando tenían cuatro y cinco años, ahora tienen 19 y 20. Los miembros los han tratado como si fueran hijos de ellos”.

El formar parte a un club de “bikers” puede ser una actividad que requiere mucho compromiso. No solo te trata de ir a todas las reuniones del club, también necesitan tiempo para mantener y reparar las motocicletas. Por estas circunstancias, muchos de los miembros pueden pasar mucho tiempo alejados de sus familias, algo que se puede convertir en un problema.

Hugo indicó que él siempre ha tratado de balancear sus dos vidas pese a los contratiempos.

“Mi esposa entiende que este es un pasatiempo para mí y es algo recreativo para los dos cuando salimos a pasear. En este estilo de vida tu pareja te tiene que comprender”, dijo. “Tienes buscar alguien que también le guste las motos”.

Para ‘Paws’, quien tiene dos hijos pequeños, conseguir este equilibro no es tan fácil ya que estima que le dedica un 60% al club y solo un 40% a su vida personal.

“Trato de manejar bien mi tiempo entre mis niños y mi trabajo y de darles la mayor atención posible”, manifestó. “Pero mi familia siempre me llama la atención, me dicen ‘estas pasando mucho tiempo con tus amigos’. Sin embargo, jamás pondría al club por encima de mis niños y mi trabajo, y no creo que el club jamás me pediría eso”.

Una mala imagen

En el mundo de los “bikers” no todo es diversión, muchos tienen que lidiar que el estereotipo de que todos ellos son unos criminales.

A través del tiempo esta imagen negativa fue perpetuada por clubes “one percenters” que montan motocicletas de crucero como los Hells Angels y los Mongols - estos son vistos por el Departamento de Justicia como grupos del crimen organizado pues en el pasado han estado implicados en casos de tráfico de drogas y armas, asesinatos y lavado de dinero.

Además, en los últimos años han surgido clubes de motocicletas deportivas llamados por la policía como “crotch rocket gangs”, que peligrosamente conducen a una velocidad excesiva y hacen acrobacias en pleno tráfico con el afán de filmar videos para las redes sociales. También suelen meterse en altercados con automovilistas y los propios agentes del orden.

“Siempre existe ese estigma que somos una pandilla sobre ruedas. Pero en realidad somos tipos normales. Hay gente en la vida cotidiana que son ‘bikers’ pero no lo pensarías que lo son”, dijo ‘Paws’.

“En el club tenemos miembros de todos los caminos de la vida. Montamos, nos vamos de fiesta y nos reunimos con nuestras familias, de eso se trata”.

Peligro latente

Debido a la naturaleza de montar una motocicleta, estos conductores corren con un alto peligro de sufrir accidentes trágicos en las calles y carreteras. De acuerdo con estadísticas de la revista legal National Law Review, el año pasado solo en 3% de los accidentes de tránsito que ocurrieron en Los Ángeles estuvieron involucrados motociclistas, pero representaron el 15% de las 260 fatalidades.