Decenas de estudiantes participarán en el Maratón de L.A. en memoria de su entrenador que falleció de cáncer

Para dos jóvenes de Maywood, California, correr el Maratón de Los Ángeles tendrá este domingo un significado distinto. Junto a decenas de estudiantes más que hacen parte de Students Run LA (SRLA), se unirán para correr en memoria de uno de sus entrenadores, Alan Carmona, quien falleció de melanoma en octubre del 2016.

Carmona, quien tenía 23 años, empezó a correr con SRLA desde su primaria hasta hacerse entrenador.

“Lo conocí en la preparatoria y nos hicimos amigos desde entonces”, recordó Bernardo Valdez, con quien dirigía a los estudiantes. “Él fue el que me metió para participar. Competíamos mucho, me dijo que me metiera en su deporte y él en el mío. No sabía realmente en qué me estaba metiendo. Fue una gran oportunidad correr con él como mi entrenador desde siempre”.

Carmona había conocido de su situación por primera vez a inicios del 2016, pero unos meses después mientras caminaban ambos a una de sus clases, recibió una llamada que le cambiaría la vida a él y a los que lo conocían.

“Fue en el verano del año pasado”, recordó Bernardo. “Estábamos tomando unas clases juntos en East LA College y todo empezó con una mancha, como un lunar, alrededor del cuello. Fue para que se lo checaran y se la removieron. Recuerdo cuando un día íbamos caminando a clases y recibió la llamada del doctor que le decía la operación fue un éxito y todo, pero que tenía cáncer. Así nada más, así le dijeron. Le pidieron que hiciera una cita para que lo evaluaran más”.

Bernardo recordó que después de esa llamada, ambos quedaron en shock y de inmediato abandonaron el colegio para ir a su casa.

“Él no sabía que decir, si le hubieran dicho cara a cara tal vez hubiera sido más fácil. Después de colgar él tenía muchas preguntas. No fuimos a clase, Alan solo quería ir a casa y buscar la manera de hacer una cita para ir a que lo evaluaran”, dijo.

Tras varias operaciones, Carmona se mantenía positivo y con ganas de seguir luchando. Según Bernardo, la muerte no le pasaba por la mente, hasta que finalmente ocurrió el 26 de octubre del 2017.

“Una semana después de su última operación, le detectaron un tumor en cerebro un viernes. Fui a verlo y no pensábamos que no era la gran cosa. Pronto le pidieron llamar a sus padres y fue cuando le dijeron que no tenía mucho tiempo para vivir. Fue muy repentino, en menos de 24 horas empezó a perder su consciencia y falleció”.

Tocando vidas

Rodrigo Valdez, de 16 años, fue uno de los que Carmona logró tocar su vida e inspirarlo. El estudiante de Maces High School, en Maywood, correrá por tercera vez el Maratón de L.A. junto a otros que recordarán a Carmona.

“Como entrenador era muy bueno”, dijo Rodrigo. “No era de los que son estrictos, se involucraba con estudiantes y los ayudaba en lo que podía. Él gustaba ser entrenador y se divertía mucho con nosotros”.

El mexicoamericano dijo que Carmona era muy querido por muchos estudiantes, además que era cercano a su familia, y por eso espera una gran presencia de corredores en su memoria.

Rodrigo que aprendió muchas cosas de su exentrenador, entre ellos la perseverancia.

“Él nunca cambió, siguió entrenando, corriendo, el cáncer nunca lo iba derrotar. Se veía siempre optimista, nunca nos enseñó que el cáncer lo tenía acabado”, detalló. “Es duro saber que no está aquí con nosotros y que no podremos verlo todos los días. Lo que me ayuda es que lo vi en sus últimos días, estaba sufriendo mucho y estaba perdiendo poco a poco sus funciones motoras. Entonces me ayuda saber que ya no está sufriendo y que está en un mejor lugar”.

Bernardo y Rodrigo harán parte del grupo de SRLA que correrá el domingo las 26.2 millas del Maratón de Los Ángeles.

26.2 millas de adrenalina

La edición número 33 del Maratón de Los Ángeles se llevará a cabo este domingo desde el Dodger Stadium hasta la meta final en Santa Mónica, en la intersección de las avenidas Ocean y California.

Se espera que por lo menos 24,000 atletas de Estados Unidos, además de más de 63 países, se hagan presentes para participar en el evento.

Para poder recibir un tiempo cronometrado de la carrera, los participantes deberán terminar el trayecto de las 26.2 millas en por lo menos seis horas y media. Al mismo tiempo, recibirán una medalla de participación conmemorativa de lograr el objetivo.

Mientras que la edad mínima para participar en el Maratón es de 16 años, no hay un mínimo de edad para participar en el LA Big 5K.

Programa de carreras

6:30 a.m. – Sillas de ruedas

6:42 a.m. – Ciclas de manos

6:45 a.m. – Elite mujeres

6:55 a.m. – Elite hombres y Campo lleno

