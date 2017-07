Acero Dorado lanza un reto al Boricua y dice que quiere su máscara el domingo en El Monte

Acero Dorado no quiere darle vueltas al asunto, quiere demostrar de una buena vez que él es el mejor luchador del momento del Sur de California.

“Estoy dispuesto a ir por su máscara y dice que es campeón, pues voy por su campeonato también”, señaló a HOY Deportes el oriundo de Tepic, Nayarit, sobre su deseo de avergonzar a su rival de turno de este domingo, el Boricua, en el Florentine Gardens de El Monte (5 p.m.).

Según Acero Dorado, él se ha convertido en uno de los luchadores más queridos por la afición angelina y eso ha molestado al Boricua, quien lo “envidia seguramente”.

“Celoso, envidioso, no sé, pero desde que este señor vino a la compañía, se escuda de hacer cosas con los que vienen de México y corre, haciendo cosas que no debe hacer”, acusó el luchador. “Hace muchas trampas y son cosas que se van acumulando y dice que es campeón, pero nunca le he visto un campeonato”.

El luchador asegura haber hecho una petición al promotor de la Federación Mexicana de Lucha Libre (FMLL), Jorge Román, para finalmente terminar con el problema que acarrean.

“Le pedí al señor ‘Profeta’ que me ponga a luchar con él pero no así no más, quiero que haya algo de por medio… quiero su máscara, o se la quito o me la quita, así de fácil”, contó Acero Dorado.

Por su lado, el Boricua dice estar preparándose para el enfrentamiento especial en el que ambos luchadores, junto al Piloto Suicida, serán parte del “Triangular en Super Libre y Sin Réferi”. Los tres tratarán de sacarse uno al otro del cuadrilátero hasta que quede uno solo arriba.

“Como dicen ‘me pica la crespa’ y él siempre me anda buscando”, respondió a las acusaciones el Boricua. “Ya conozco a Acero Dorado, sé que es un buen luchador y me estoy preparando a conciencia. Es para demostrarle que no solo es el único buen luchador del Sur de California”.

El residente de Riverside aseguró estar preparado para responder a cualquier petición de Acero Dorado, incluyendo la de disputar su máscara contra la de su oponente, en la tarde que se presentarán también algunos luchadores como Los Guerreros Laguneros, Sin Límite, Blue Panther, Legacy, Super Nacho y más.

“Le voy a ganar haciendo una lucha clásica”, detalló su estrategia para este fin de semana el Boricua. “Él ha evolucionado en su estilo, pero se le olvida que tengo más de 25 años en la lucha libre, nací en el ambiente de la lucha libre. He respirado y vivido en este ambiente. Él puede decir lo que quiera pero el que va a ganar soy yo”.

Con respecto a tenerle celos a su rival, el Boricua quiso dejar en claro que eso no es así y que se las cobrará al vencerlo en el evento del domingo.

“Me molesta que él piensa que uno lo tiene que celar y tener toda la atención del mundo. Le quiero ganar su máscara”, dijo el Boricua. “No le tengo miedo a nadie, ni al Acero Dorado, ni a quien se me ponga”.