Castroneves y Montoya son inmortalizados en el Paseo de la Fama de Motorsports de Long Beach

Amigos o rivales en las pistas, Helio Castroneves y Juan Pablo Montoya han convivido de cerca en gran parte de sus carreras. El jueves no fue la excepción pues sus nombres quedaron inmortalizados uno al lado del otro en el Paseo de la Fama de los deportes con motor, Motorsports, de Long Beach.

En una celebración que se llevó a cabo al frente del Centro de Convenciones de la ciudad sobre la avenida Pine al sur, por lo menos 200 personas fueron testigos del evento. Entre los asistentes estuvieron leyendas del deporte, políticos de la ciudad y aficionados. Además del presidente de la Grand Prix Association of Long Beach, Jim Michaelin.

“Estamos viendo que cada vez nos estamos quedando más viejos… (risas)”, dijo a HOY Deportes el brasileño con su peculiar sentido del humor. “Viejos pero como el vino, mejor. Obviamente es un honor de estar aquí, haciendo parte de las leyendas del MotorSports. También con mi compañero de equipo, Juan Pablo Montoya, no cabe duda que es un sueño que estamos realizando”.

A post shared by Hoy Deportes (@hoydeportesla) on Apr 12, 2018 at 10:56am PDT

Castroneves mostró su respeto a su compañero Montoya, con quien compite en la serie de Prototipos de IMSA WeatherTech SportsCar Championship en el equipo de Acura Team Penskey serán parte de las calificaciones del viernes y posiblemente del evento principal el sábado.

“Juan Pablo para mí, no es solo una gran persona pero también un piloto increíble”, describió el piloto. “Todos esos éxitos que ha logrado en su carrera son pruebas de eso y ahora estamos compartiendo un momento increíble. Somos parte de una cosa [especial]”.

El brasileño, quien entre sus logros está el de haber ganado en Dancing with the Stars, dijo que el nombramiento lo tomó por sorpresa y que espera que haya hecho lo suficiente para que la juventud tome de su ejemplo para que empiecen sus carreras.

We've got your biggest storylines heading into the #BUBBAGP at Long Beach right here. Take a look!



Read: https://t.co/4KcaCE6Oan pic.twitter.com/upqjHFVhEi