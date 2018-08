El regreso de los combates a 'puño limpio' es inminente y una compañía está abriéndole el camino

The #Queen of #BareKnuckle, @rowdybec showing some moves ahead of her second outing on the 25th of August in Biloxi, MS. . . . . . . #fight #bareknucklefightingchampionship #becrawlings #ufc #sports #deportes #boxeo #boxing #boxeo #canelo #ggg #BareKnuckle2 #amm #mma #martialarts #losangeles #california #lebanon #australia #colombia #lebanon #fighter #boxer #la #cityofangels

A post shared by Jad El Reda (@jadelreda) on Aug 16, 2018 at 10:11pm PDT