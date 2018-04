Comunidades latinas se benefician de programa creado por profesor y estudiantes de CSUN

Jazmyn Jasso es la gerente del programa @3winsfitness, quienes se asociaron con @acefitness, para brindar programas de ejercicios y nutrición a las comunidades que incluyen a los #latinos de bajos recursos. No hay costo para ser parte de estos servicios. Actualmente son 16 localidades en las que actúan y tendrán 40 nuevos espacios en #LosAngeles. #carisoregionalpark #exercise #ejercicios #csun #csunorthridge

