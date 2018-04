Cierra Grand Prix de Long Beach con podio de Alexander Rossi y exposición valorada en $40 millones

En lo que fue su tercera victoria en la categoría, Alexander Rossi dominó sin problemas la 44ava edición del Grand Prix de Long Beach. El italiano fue el vencedor casi desde inicio hasta el fin, pues lideró en 70 de las 85 vueltas de la IndyCar para finalmente aguantar la embestida de Will Power en la recta final.

“Es increíble, no sé cómo expresar lo bien que el auto estuvo todo el fin de semana”, dijo Rossi tras la carrera refiriéndose también al hecho de haber alcanzado la Pole Position el sábado. “Pienso que hemos demostrado eso mismo y estoy contento de que pudimos capitalizarlo, nada loco sucedió”.

Una de las sorpresas de la carrera del domingo fue cuando Simon Pagenaud tuvo que abandonar la competencia en tan solo la primera vuelta. El francés campeón de la serie el 2016 fue golpeado por detrás por Graham Rahal, quien fue penalizado por la acción y que terminó de quinto en la tarde. Ed Jones completó el podio.

GREEN, GREEN, GREEN and then... This Turn 1 incident involving @simonpagenaud and @GrahamRahal is now under review. Full course yellow. @NBCSN @NBCSports App #INDYCAR // #TGPLB pic.twitter.com/CU5Ug6cRXl

A pesar del mal momento que pasó sobre la pista, Pagenaud tomó la situación con calma y aprovechó su tiempo para gastarle una broma a la madre de Josef Newgarden firmando su autógrafo en el brazo mientras el campeón del 2017 competía.

Really crap day on track, but time to make a win with a laugh. Thanks to @josefnewgarden’s mom for making this possible (even if she only agreed after). #IndyCarAutographBattle pic.twitter.com/N33UbFZfti